Beşiktaş tribünlerinden tepki: Derbide Türk hakem istemiyoruz

Mücadele sırasında Gaziantep FK oyuncusu Ogün Özçiçek'in ikinci sarı kartı görmesi gerektiği düşünülürken, hakem Zorbay Küçük oyunu devam ettirdi. Aynı şekilde, sarı kart gören Deian Sorescu'nun hakeme alkışlı tepkisine rağmen oyunda kalması da Beşiktaş tribünlerini öfkelendirdi.
Öte yandan, Ciro Immobile'nin Bruno Viana ile girdiği pozisyonda yerde kalmasına rağmen penaltı verilmemesi, siyah-beyazlı taraftarların tepkisini artırdı.
Hakem kararlarından memnun olmayan Beşiktaşlı taraftarlar, "Derbide Türk hakem istemiyoruz!" ve "Futbolun katili Türk hakemleri!" sloganlarıyla tepkilerini dile getirdi. Beşiktaşlılar, derbi mücadelesine yabancı hakem atanması yönünde TFF'ye çağrıda bulundu.