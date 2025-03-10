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Beşiktaş tribünlerinden tepki: Derbide Türk hakem istemiyoruz

Beşiktaşlı taraftarlar, Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük'e sert tepki gösterdi. Siyah-beyazlılar, tartışmalı kararlar nedeniyle Küçük'ü protesto ederken, yaklaşan derbi için de “Türk hakem istemiyoruz” tezahüratlarıyla Türkiye Futbol Federasyonu’na tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi :10 Mart 2025 , 22:41 Güncelleme Tarihi :10 Mart 2025 , 22:41
Beşiktaş tribünlerinden tepki: Derbide Türk hakem istemiyoruz

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Mücadele sırasında Gaziantep FK oyuncusu Ogün Özçiçek'in ikinci sarı kartı görmesi gerektiği düşünülürken, hakem Zorbay Küçük oyunu devam ettirdi. Aynı şekilde, sarı kart gören Deian Sorescu'nun hakeme alkışlı tepkisine rağmen oyunda kalması da Beşiktaş tribünlerini öfkelendirdi.

Öte yandan, Ciro Immobile'nin Bruno Viana ile girdiği pozisyonda yerde kalmasına rağmen penaltı verilmemesi, siyah-beyazlı taraftarların tepkisini artırdı.

Hakem kararlarından memnun olmayan Beşiktaşlı taraftarlar, "Derbide Türk hakem istemiyoruz!" ve "Futbolun katili Türk hakemleri!" sloganlarıyla tepkilerini dile getirdi. Beşiktaşlılar, derbi mücadelesine yabancı hakem atanması yönünde TFF'ye çağrıda bulundu.

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