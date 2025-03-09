Karşılaşmaya hızlı başlayan Real Madrid, 30. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle öne geçti. Bu golün hemen ardından, 34. dakikada Vinicius Junior skoru 2-0'a taşıdı. Konuk ekip Rayo Vallecano ise ilk yarının son anlarında, 45+2. dakikada Pedro Diaz'ın attığı golle farkı bire indirdi. Yedek kulübesinde yer alan milli futbolcumuz Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından yine sahaya sürülmedi.

Bu galibiyetle birlikte Real Madrid, puanını 57'ye yükselterek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü. Öte yandan, ligde son dört maçta galibiyet alamayan Rayo Vallecano ise 36 puanda kaldı.