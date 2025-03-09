Kadınlar derbisinde kazanan yok! Galatasaray - Fenerbahçe : 0-0 | MAÇ SONUCU





Bu sezon yalnızca 2 mağlubiyeti olan ve ilk kez berabere kalan lider Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte puanını 49'a yükseltti.



37 puana ulaşan Galatasaray ise 6. sırada konumlandı.



Ligde bir sonraki hafta Galatasaray, Amed'e konuk olacak. Karadeniz Ereğli Belediyespor maçı iptal olan Fenerbahçe de Amed'i konuk edecek.