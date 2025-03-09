Takımın başına Ole Gunnar Solskjaer'i getirdikten sonra yakaladığı çıkışla dikkat çeken siyah beyazlı ekipte son olarak Eduard Graf takviyesi herkesi heyecanlandırmıştı. Alman şef gözlemci yeni görevine ısınmaya başladı ve raporlar sunuyor.

Yeteneğiyle takıma katkı yapabilecek ve ekonomik açıdan da kasayı doldurabilecek potansiyelli isimlere imza attırmayı hedefleyen Kara Kartal'da gündeme gelen ilk futbolcu Ernest Poku oldu. Gana asıllı Hollandalı kanat oyuncusu, defans arkasına attığı koşular ve yaptığı çalımlarla da dikkat çekiyor.

Enest Poku (İHA)

ALMANLAR PEŞİNDE

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a karşı gösterdiği etkileyici performansla dikkat çeken Ernest Poku'yu transfer listesine aldı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de beğenisini kazanan genç oyuncu, hem kanatlarda hem de forvet pozisyonunda görev alabilmesiyle büyük bir avantaj sağlıyor.

Siyah-beyazlı yönetimin, sezon bitmeden AZ Alkmaar'a resmî bir teklif sunacağı öğrenildi. 21 yaşındaki Gana asıllı Hollandalı futbolcunun piyasa değeri şu anda 1,5 milyon Euro seviyesinde. Ancak genç yeteneğe Almanya Bundesliga ekiplerinin de ilgi gösterdiği belirtiliyor.