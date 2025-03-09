Mücadeleye hızlı başlayan Eintracht Frankfurt, 13. dakikada Michy Batshuayi'nin attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı önde kapatan ev sahibi ekip, ikinci yarıda ise rakibinin baskısına karşı koyamadı. Union Berlin, 62. dakikada Leopold Querfeld'in golüyle skoru 1-1'e getirdi. 78. dakikada sahneye çıkan Woo-Yeong Jeong, attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi ve galibiyeti getirdi. Maçın son anlarında Eintracht Frankfurt, beraberlik şansını değerlendiremedi. 90+5. dakikada Hugo Ekitike, penaltı vuruşunu kaçırarak takımını puandan etti.

Milli futbolcumuz Can Uzun, Eintracht Frankfurt formasıyla ilk 11'de başladığı karşılaşmada 79 dakika sahada kalarak etkili bir performans sergiledi.