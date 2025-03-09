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Batshuayi'nin golü yetmedi! Eintracht Frankfurt - Union Berlin: 1-2 | MAÇ SONUCU

Bundesliga’nın 25. haftasında Union Berlin, deplasmanda Eintracht Frankfurt'u 2-1 yenerek kritik bir galibiyete imza attı. Frankfurt Arena’da oynanan karşılaşmada konuk ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle 3 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

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Giriş Tarihi :09 Mart 2025 , 20:12 Güncelleme Tarihi :09 Mart 2025 , 20:12
Batshuayi’nin golü yetmedi! Eintracht Frankfurt - Union Berlin: 1-2 | MAÇ SONUCU

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Mücadeleye hızlı başlayan Eintracht Frankfurt, 13. dakikada Michy Batshuayi'nin attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı önde kapatan ev sahibi ekip, ikinci yarıda ise rakibinin baskısına karşı koyamadı. Union Berlin, 62. dakikada Leopold Querfeld'in golüyle skoru 1-1'e getirdi. 78. dakikada sahneye çıkan Woo-Yeong Jeong, attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi ve galibiyeti getirdi. Maçın son anlarında Eintracht Frankfurt, beraberlik şansını değerlendiremedi. 90+5. dakikada Hugo Ekitike, penaltı vuruşunu kaçırarak takımını puandan etti.

Milli futbolcumuz Can Uzun, Eintracht Frankfurt formasıyla ilk 11'de başladığı karşılaşmada 79 dakika sahada kalarak etkili bir performans sergiledi.

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