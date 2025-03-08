PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Krzysztof Piatek'ten transfer itirafı! İki kulübü reddetti

Başakşehir’in yıldız golcüsü Krzysztof Piatek, transfer dönemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Polonyalı forvet, ara transfer döneminin son günlerinde iki önemli ligden somut teklifler aldığını ancak İstanbul ekibinde kalmayı tercih ettiğini belirtti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Mart 2025 , 22:48 Güncelleme Tarihi :08 Mart 2025 , 22:48
Krzysztof Piatek’ten transfer itirafı! İki kulübü reddetti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Piatek, transfer sürecine dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ara transfer döneminde gerçekten güçlü iki takımdan teklif aldım. Eğer düşünmek için daha fazla vaktim olsaydı ayrılmayı düşünebilirdim. Ancak transfer döneminin bitmesine yalnızca beş saat kalmıştı. Bu yüzden Başakşehir'de devam etme kararı aldım. Detayları paylaşamam ama benim için oldukça iyi tekliflerde bulunmuşlardı."

Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen 29 yaşındaki deneyimli santrfor, Başakşehir ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Bu sezon turuncu-lacivertli formayla çıktığı 39 maçta 28 gol, 5 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Kadıköy Belediye Meclisi’ndeki skandal görüntülere sert tepki: CHP kadın düşmanı partidir
Ekrem İmamoğlu’ndan Ramazan gafı: Bayramınız kutlu olsun… Duvardaki saat kafaları karıştırdı: İftar mı reklam mı?
Türk Telekom
Seri sonu! Trabzonspor - Hatayspor: 1-2 | MAÇ SONUCU
Ece Gürel spiritüel seans mı yapıyordu? Hocası Hale Nur Özen hakkında gözaltı kararı
ABD Kongresi’nde İsrail Helen İttifakı! Hedefleri Türkiye ve Başkan Erdoğan
Galatasaray’dan transfer çıkarması! 3 yıldız için takip
Bakan Yerlikaya’dan başıboş köpek sorunu ile ilgili belediyelere net mesaj: Ya toplanacak ya da yasayı uygulayacağız
Tarih belli oldu! DEM Parti heyeti AK Parti’yi ve MHP’yi ziyaret edecek
Okan Buruk’tan farklı sistem! Alanyaspor maçı 11’ini belirledi
Trump’a Filistin protestosu! Eylemciler golf sahasını kırmızıya boyadı: Üzerine Gazze satılık değildir yazdı
CHP’de ortalık daha da karışacak! Vahap Seçer’den ön seçim tepkisi: Nedeni farklı gereksiz ve provokatif!
Trump’a suikast göndermesi: Zelenskiy’in sağ kolu paylaştı ortalık karıştı! Kiev’in devlet nişanı verdiği Vadym Karpiak’ı bakın kim fonluyor?
Çağla Tuğaltay’ın katili kim? İlker Tuğaltay yıllar sonra konuştu! Görgü tanığından itiraf: Kanlar içerisinde gördüm
Fenerbahçe’nin ilk transferi o olacak! Bonservisi de belli oldu
Takvim karanlık ilişkileri gündeme getirmişti! İBB’den Medya AŞ’ye dudak uçuklatan bir reklam ihalesi daha! İstanbullunun parası nereye gidiyor?
Suriye’de kuşatmaya kalkışan rejim artıkları püskürtüldü! Bin hain Hmeymim’e sığındı İsrail’den uçak bekliyor | Şara: Peşlerini bırakmayacağız
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Emekli bayram ikramiyeleri kaç TL olacak? İşte en güçlü formül
Güzelliğiyle Yeşilçam’ı kasıp kavuran Gülşen Bubikoğlu’nun son haline bakın! 70 yaşında ama...
Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan’ın 9 yıl önce evlendiği eşi Kurtlar Vadisi Pusu’nun yıldızı çıktı!