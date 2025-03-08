Krzysztof Piatek’ten transfer itirafı! İki kulübü reddetti

Piatek, transfer sürecine dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ara transfer döneminde gerçekten güçlü iki takımdan teklif aldım. Eğer düşünmek için daha fazla vaktim olsaydı ayrılmayı düşünebilirdim. Ancak transfer döneminin bitmesine yalnızca beş saat kalmıştı. Bu yüzden Başakşehir'de devam etme kararı aldım. Detayları paylaşamam ama benim için oldukça iyi tekliflerde bulunmuşlardı."

Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen 29 yaşındaki deneyimli santrfor, Başakşehir ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Bu sezon turuncu-lacivertli formayla çıktığı 39 maçta 28 gol, 5 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.