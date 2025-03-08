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Beşiktaş'tan Bankalar Birliği için sermaye artırımı!

Beşiktaş, finansal yapısını güçlendirmek ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile olan borçlarını azaltmak amacıyla önemli bir adım attı. Siyah-beyazlı kulüp, sermaye artırımı kararı alarak bu hamlesini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

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Giriş Tarihi :08 Mart 2025 , 19:03 Güncelleme Tarihi :08 Mart 2025 , 19:03
Beşiktaş’tan Bankalar Birliği için sermaye artırımı!

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Yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş'ın mevcut 1.2 milyar TL olan çıkarılmış sermayesi, %400 oranında artırılarak 6 milyar TL'ye yükseltilecek. Bu artışla birlikte, yaklaşık 9.5 milyar TL fon elde edilmesi planlanıyor. Elde edilecek bu fonun %90 ila %98'lik kısmı, TBB'ye olan borçların ödenmesinde kullanılacak. Kalan %2 ila %10'luk kısım ise cari ödemeler, futbolcu ve teknik ekip maaşları, bonservis bedelleri ve diğer çeşitli giderler için ayrılacak.

Beşiktaş'ın açıklamasında, "Şirketimizin 6.000.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.200.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 4.800.000.000 .-TL (% 400 ) artırılarak 6.000.000.000 .-TL'ye çıkartılmasına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (07.03.2025) başvuruda bulunulmuştur." denildi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, daha önce yaptığı açıklamalarda, kulübün üzerindeki faiz yükünü azaltmak ve TBB ile olan borçlarını kapatmak için çalıştıklarını belirtmişti. Adalı, "Hedefimiz mayıs ayı itibarıyla kulübümüzün üzerindeki faiz yükünü önemli ölçüde ortadan kaldırmak olacak. Mayısa kadar bu Bankalar Konsorsiyumu'ndan çıkacağız. Bunu herkes bilsin." ifadelerini kullanmıştı.

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