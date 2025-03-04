Gözü artık zirvede: Alex’i yakalayan En-Nesyri şimdi de Valencia’nın ensesinde! 8 gol daha atarsa rekor kıracak

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri fırtınası yaşanıyor. Faslı golcü şu ana kadar tüm kulvarlarda 39 maçta 26 gol attı ve 5 asist yaptı. 27 yaşındaki oyuncu 8 gol daha atarsa Enner Valencia'nın rekoruna kırabilir.
Ekvadorlu yıldız 2022-23 sezonunda tüm kulvarlarda 33 gol atmıştı. Öte yandan Faslı futbolcu, 15 Aralık 2024'ten itibaren çıktığı 17 mücadelenin 14'ünde gol sevinci yaşadı.
Gözü artık zirvede! Alex'i yakalayan Youssef En-Nesyri şimdi de Valencia'nın ensesinde (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)
HEDEFİ 34 GOL ATMAK
Eğer En-Nesyri 34 ve üstü gol sayısına ulaşırsa Fenerbahçe'nin 1 sezonda en çok gol atan futbolcusu olarak tarihe geçecek. 27 yaşındaki isim, son oynanan Antalyaspor maçında da ağları havalandırarak iç sahadaki gollerine devam etti.
Gözü artık zirvede! Alex'i yakalayan Youssef En-Nesyri şimdi de Valencia'nın ensesinde (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)
KADIKÖY'DE BOŞU YOK
Bunun sonucunda En-Nesyri, Süper Lig'de Alex de Souza'dan (2006) bu yana üst üste 6 iç saha maçında da gol atan ilk futbolcu olarak rekora ortak oldu.
Gözü artık zirvede! Alex'i yakalayan Youssef En-Nesyri şimdi de Valencia'nın ensesinde (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)
Sarı- Lacivertliler'in Sevilla'dan rekor transferi olan tecrübeli forveti birçok Suudi Arabistan kulübünün istediği kaydedilmişti. Ayrıca Faslı futbolcu için sezon sonu Fenerbahçe'ye 35 milyon Euro üstü teklif yapılacağı da öne sürülmüştü.