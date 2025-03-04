Gözü artık zirvede: Alex’i yakalayan En-Nesyri şimdi de Valencia’nın ensesinde! 8 gol daha atarsa rekor kıracak

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri fırtınası yaşanıyor. Faslı golcü şu ana kadar tüm kulvarlarda 39 maçta 26 gol attı ve 5 asist yaptı. 27 yaşındaki oyuncu 8 gol daha atarsa Enner Valencia'nın rekoruna kırabilir.

Ekvadorlu yıldız 2022-23 sezonunda tüm kulvarlarda 33 gol atmıştı. Öte yandan Faslı futbolcu, 15 Aralık 2024'ten itibaren çıktığı 17 mücadelenin 14'ünde gol sevinci yaşadı.

Gözü artık zirvede! Alex'i yakalayan Youssef En-Nesyri şimdi de Valencia'nın ensesinde (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

HEDEFİ 34 GOL ATMAK

Eğer En-Nesyri 34 ve üstü gol sayısına ulaşırsa Fenerbahçe'nin 1 sezonda en çok gol atan futbolcusu olarak tarihe geçecek. 27 yaşındaki isim, son oynanan Antalyaspor maçında da ağları havalandırarak iç sahadaki gollerine devam etti.