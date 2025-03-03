Milan’ın hedefinde Xavi var

Milan, Conceiçao yönetiminde Serie A'da son üç maçını kaybetti. Bu kötü gidişat, kulüp yönetimini teknik direktör değişikliğini gündemine almaya yöneltti. Fichajes'in haberine göre, Milan'ın teknik direktör adayları arasında son olarak Barcelona'da görev yapan Xavi Hernandez de bulunuyor.

XAVİ GÜNDEMDE

Xavi'nin üst düzey futbol bilgisi ve yıldız oyuncularla çalışma becerisi sayesinde Milan'ın yeniden yapılanma sürecinde önemli bir rol oynayabileceği belirtiliyor. Ancak, Conceiçao'nun geleceği önümüzdeki haftalarda alınacak sonuçlara bağlı olacak.

17 MAÇIN 8'İNİ KAZANDI

Portekizli teknik adam, Milan'ın başında çıktığı 17 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Kulüp yönetimi, son dönemdeki kötü performansı göz önünde bulundurarak teknik direktör değişikliğini değerlendirmeye başladı.