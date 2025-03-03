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Hedef ilki başarmak! Trazonspor'un tek düşüncesi Konya'da galibiyet

Trabzonspor, Konyaspor karşısında bu sezonki ilk deplasman galibiyetini almak istiyor. Teknik Direktör Şenol Güneş’in maç öncesi oyuncularına “İç sahadaki konsantrasyonu dışarıya da yansıtmalıyız” dediği öğrenildi.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Mart 2025
Hedef ilki başarmak! Trazonspor’un tek düşüncesi Konya’da galibiyet

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Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş yenilgisinin ardından Gaziantep FK'yı sahasında 3-2; Ziraat Türkiye Kupası'nda da Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ederek moral bulan Bordo-Mavililer, Konyaspor karşısında bu sezonki ilk deplasman galibiyetini almak istiyor.

Maçtan önce sahada kazanma arzusu yüksek bir takım görmek istediğini ifade eden Şenol Güneş'in "Maçların içeride veya dışarıda olması hiçbir şeyi değiştirmez. Biz Trabzonspor'uz ve iç sahadaki konsantrasyonu dışarıya da yansıtmalıyız" dediği öğrenildi.

Deplasmanda 11 maça çıkarak 6 yenilgi ve 5 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Konya'da bu kötü istatistiği sonlandırmaya çalışacak. Dış sahada en son geçen sezonun 37. haftasında Başakşehir'i 1-0 yenen Karadeniz temsilcisi, 18 Mayıs 2024 tarihinden beri deplasmanda galibiyet elde edemiyor.

6 OYUNCU SINIRDA
Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır'ın yanı sıra Banza, Ozan, Lundstram, Okay ve Mustafa Konyaspor karşısında forma giyip kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak olan Hatayspor maçında süre alamayacaklar.

ZUBKOV KADRODA YOK
Savic ve Mustafa Eskihellaç, Konya kadrosuna dahil edilirken Zubkov ise kafileye alınmadı. Bu üç futbolcu Rizespor maçında sakatlık yaşamıştı. Bordo-Mavililer'de ayrıca Nwakaeme, Enis Destan, Folcarelli ve Draguş da sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda olmayacak.

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