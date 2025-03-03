Beraberliğin faturası Okan Buruk’a kesildi: Galatasaray’ın hocası değil!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa'nın konuğu olarak Recep Tayyip Stadyumu'na çıktı. Rakibi Fenerbahçe ile arasında 6 puan fark bulunan Cimbom, zorlu randevuda iki kez öne geçmesine rağmen sahadan beraberlikle ayrıldı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa'nın konuğu olarak Recep Tayyip Stadyumu'na çıktı. Rakibi Fenerbahçe ile arasında 6 puan fark bulunan Cimbom, zorlu randevuda iki kez öne geçmesine rağmen sahadan beraberlikle ayrıldı.
Cimbom'un golleri Victor Osimhen (2) ve Mario Lemina'dan geldi. Nijeryalı forvet performansıyla bir kez daha adıından söz ettirmeyi başarırken Gabonlu orta saha ise ne kadar faydalı bir transfer olduğunu kanıtladı.
Okan Buruk ve öğrencilerini kötü geçen randevunun ardından stres yükü bir hayli fazla maçlar bekliyor. Alanyaspor deplasmanından sonra Antalyaspor'u ağırlayacak Aslan, Beşiktaş ve Samsun'a gidecek. Bodrdu'u ağırladıktan sonra yaptığı çıkışla dikkatlei üzerine çeken Eyüpspor ile dış sahada karşılaşacak.
Spor yazarları da Kasımpaşa mücadelesini ve şampiyonluk yarışını değerlendirirken önemli ifadelere yer verdi. İşte o yorumlar...
LEVENT TÜZEMEN: DÜRÜST VE ALBAYRAK GÖREVE DAVET EDİLMELİ
G.Saray, kazanan takım olma hüviyetinden, hızla uzaklaşıyor. Sadece pozisyon üretmek için Osimhen'e uzun top atarak bir maçı götüremezsiniz. Arada sırada duran topla da gol buluyorsunuz… Okan Hoca maalesef tükenmişlik sendromu içinde çırpınıp duruyor. Oyun geliştirme adına B planı da C planı da yok. Kendine olan güvenini yitirmiş. G.Saray ilk yarıyı kötü oynasa da iki tane net gol kaçırsa da 1-0 önde kapattı. Kasımpaşa'nın ataklarında da kaleci Muslera yaptığı kurtarışlarla alkış aldı. Yani G.Saray'ın ilk 45'te atanı da tutanı da görevlerini yaptı. Kasımpaşa yıllardır, G.Saray'a özel olarak bileniyor, futbolcular müthiş motive oluyor, özellikle Hajradinovic her G.Saray maçında sahne alıyor. Okan Hoca, Kasımpaşa'nın bu özelliğini bilmesine rağmen oyuncularını maça maalesef kafa olarak yeterli hazırlayamamış.
Okan Hoca'nın kafası o kadar dalgın ki G.Saray 2-1 geriye düşüyor, iki dakikada art arda goller atıp öne geçiyor, takım öne geçip iyi oynuyor, Kasımpaşa sinmiş, savunmadan çıkamıyor birden bire şapkadan tavşan çıkarır gibi Kaan Ayhan ile Cuesta'yı oyuna alıp takımın dengesini bozuyor. İyi oynayan takıma neden dokunuyorsun? Sakatlık yok, beni çıkar diyen yok! Oyunun sonuna da şaka gibi bal yapmayan Yusuf Demir'i alıyorsun! Bir pozisyonda Ahmed'e pas vermesi gerekirken 'golü ben atayım, kral olayım' diyerek şut çekiyor. G.Saray'ın önünde iki beraberlik alacak hakkı kaldı. Okan Buruk bu takımı toparlayabilir mi? Yönetime büyük iş düşüyor. Dursun başkan, Duygun Yarsuvat yönetimindeki planı uygulamalı. Ali Dürüst-Abdurrahim Albayrak ikilisini kalan haftalar için Okan Hoca'ya yardımcı olmaları adına göreve davet etmeli. Mevcut yönetimde bu tecrübede insanlar yok, Okan Hoca'nın yalnızlığını bu ikilinin gidereceği gibi şampiyonluk haftalarında stresin ve baskının nasıl önleneceğini çok iyi bilirler.
EVREN TURHAN: HATALAR PUAN KAYBETTİRDİ
GALATASARAY, Süper Lig'de Kasımpaşa deplasmanına galibiyet için çıktı. Tabii ki geçen sene orada oynanan maç da çok gollü geçmişti. Sarı-Kırmızılılar'ın şampiyonluğundaki en önemli karşılaşmalardan bir tanesiydi. Mücadeleye Galatasaray durgun başladı. Okan Hoca maça 4-2-3-1 sistemiyle çıktı. Mücadele anlamında Mario Lemina yine aynı performansı ile oynadı.
Osimhen'in mücadeleci oyunu ve her tarafı kovalaması Galatasaray'a çok şey kazandırıyor. Sallai çok durgun ilk maça göre. Barış Alper bir türlü istediği topları alamıyor. Sara'daki düşüş ilk yarıda özellikle gözüktü. Savunma anlamında bariz hatalar yoktu ama Muslera kalede kendinden emin bir görüntü verdi. İkinci yarı oyunun kontrolünü eline alamayan Galatasaray üst üste yediği goller ile geriye düştü. Adam paylaşımında yapılan hatalar sonrası bu goller yendi. Okan Hoca Sallai'yi oyundan aldı ve yerine Ahmed girdi. Bu dakikadan sonra Galatasaray hücumda çoğaldı ve maçta yeniden öne geçti. Cuesta'nın hatasıyla Kasımpaşa penaltı kazandı ve maçın skoru belirlendi. Galatasaray kazanacağı maçta şampiyonluk yolunda 2 puan kaybetti...
"G.Saray adam paylaşımında hatalar yaptı. Cuesta'nın hatasıyla Sarı-Kırmızılılar kazanacağı maçta 2 puan kaybetti."
AHMET ÇAKAR: VAR KARARIYLA YANLIŞ PENALTI
Perşembe'nin gelişi çarşambadan belliydi. Galatasaray haftalardır çok kötü oynuyordu. Abuk-sabuk goller yiyordu. Önce Şampiyonlar Ligi, sonra Avrupa Ligi gitti. Belki dünkü Kasımpaşa maçıyla şampiyonluk riske girdi. İlk yarı Galatasaray kötü oynasa da skor olarak önde kapatmayı bildi. İkinci yarı art arda gollerle bir an mağlup duruma düştü ama maçın yıldızı olan Muslera ile birlikte Osimhen sahneye çıktı. Önce bir faul aldırdı, beraberlik geldi, ardından da Osimhen takımı öne geçirdi. Sonra sahneye Okan Buruk çıktı.
Bayram değil seyran değil yine üçlüye geçti. Carlos Cuesta'yı oyuna aldı, penaltı geldi ve Galatasaray puan kaybetti. Beraberlik tartışmasız Okan Buruk'a yazar. Maçın hakemi kötü bir yönetim sergiledi. Oyunun başında Kasımpaşa'dan Yasin'i çift sarıdan atamadı. Lemina'ya vermediği bir sarı kart var. Osimhen'e yapılan penaltı doğru ama Kasımpaşa'nın beraberliği bulduğu penaltı yanlış. İlk faulü yapıp Carlos Cuesta'yı çeken Kasımpaşalı. VAR hakemi kararıyla hakem bu yanlış penaltıyı vermek zorunda kaldı.
MUSTAFA ÇULCU: MAÇI KWIATKOWSKI YÖNETTİ
Çok fazla basit top kayıpları yapan, üçüncü bölgeye giderken zorlanan bir Galatasaray vardı. Sara, Sallai ve Barış sahada döküldüler, kanat forvet beklerine destekleri yetersiz kaldı. Kasımpaşa doğru işler yaptı. Cihan Aydın kolayı seçti, majör kararlarda VAR'a yaslandı. Bazı faul ve kart kararlarında tercihlerini G.Saray'dan yana kullandı. Adil olmayan bir hakemlik profiliydi. G.Saray lehine VAR'dan gelen penaltı doğruydu. Topu dürten Osimhen, geç kalıp faulü yapan kaleciydi. Hakem sahada veremedi. Kasımpaşa'nın penaltı beklediği pozisyonda sunulan görüntüye göre, Ouanes topa sahip olmada öncelik almış.
Lemina geç kalmış, ayağını salladığında Ouanes'in ayak altına vuruyor. Bu pozisyon sahada hakemin vere ceği penaltı olmalıydı. Hakem, VAR ile iletişime geçti. VAR hakemi Kwiatkowski çok tecrübeli, pozisyonun sahada verilmesi gerektiğini düşünerek, gri pozisyon değerlendirmesi yaptı ve devreye girmedi. Kasımpaşa lehine VAR'dan gelen penaltı doğru. Cuesta; iki kolu ile Can'ı sarmalıyor ve indiriyor. Bariz go l şansı olduğu için de kırmızı olmalıydı. 88'de Osimhen açık ofsayt, gol iptali doğru. Maçı maalesef Cihan Aydın değil, VAR hakemi Tomasz Kwiatkowski yönetti.
BÜLENT TİMURLENK: OKAN BURUK GELECEK SEZON OLMAZ
Derbiden ikili averajı alıp çıkmışsın ve artık genel averajla bir işin kalmamışsa yapacağın öncelikle kaleni gole kapatmaya çalışmak ve maçları Rus ruletine çevirmemek. Karşındaki rakip de "Beyoğlu derbisi!" deyip evindeki maça motive olmuş, senin sahanda 3-0 giden maçı 3-3'e getirmiş Kasımpaşa… Her iyi oyun gibi her kötü oyun da bir sonraki maç için referanstır. İşler yolunda gitmediğinde mücadele gücünü yükseltecek gidişatı kırmak için farklı şeyler yapacaksın. Dün G.Saray'da bunları yapan iki isim vardı: Kalesinde devleşen Muslera, penaltıyı yaptıran atan, ikinci golün serbest vuruşunda faulü alan ve 3. golü atan Osimhen. Ne Sallai ve Barış'ın verimsizliği ne Sara'nın çelimsizliği ne de kötü başlayan iyi devam eden Lemina'nın ilk yarıdaki şaşırtan oyunu iki puan kaybının sebebi değil…
Okan Buruk'un haftalardır bozuk olan kimyası, dün tribünden izlediği maçta takımı 3-2 öndeyken bir futbol faciasını da beraberinde getirdi. Lemina'yı oyundan almak anlamsız ama ondan daha ötesi Cuesta'yı sahaya sürmek, tarifi olmayan bir akıl tutulmasıydı. Muslera ve Osimhen'e rağmen Okan Buruk, sezonun ilk yarısında olduğu gibi 3-3'ün mimarı olmayı başardı… Şampiyonluğu kazanır-kaybeder hiç fark etmez, kupa maçında kenardan 0-0 yapan ve dün değişikliklerle "Yok artık" dedirten Okan Buruk, bu sezon ligde namağlup olan Galatasaray'ın gelecek sezondaki teknik direktörü değildir…
ZEKİ UZUNDURUKAN: BU KÖTÜ FUTBOL ŞAMPİYONLUK KAYBETTİRİR
Futbolda bir klişe vardı; 'Atanın ile tutanın iyiyse maçı kazanırsın!' dün böyle olmadı işte. Nedenine gelirsek; Galatasaray'ın savunması tam bir faciaydı! Okan hoca, 3'lü sistemle oynasa da 4'lüye dönse de Galatasaray savunması adeta evlere şenlik! Uzun süredir Galatasaray kötü savunma yapıyor. Her rakibine tonla pozisyon veriyor. O zaman adama sorarlar; "Nelsson'u neden gönderdin?" diye... Dün Galatasaray'ın atanı (Osimhen) 2 gol atıyor. Muslera, 5-6 net kurtarış yapıyor. Ama maçı kazanamıyor. Çünkü Galatasaray savunması Davinson dışında dökülüyor.
Bu maçta kaybedilen 2 puan Okan Buruk'a yazar. Lemina ve Eren'i çıkarıp, Kaan Ayhan ile Cuesta'yı oyuna alıyorsun. Cuesta acemice penaltı yaptırıyor. Kaan Ayhan'ın da takıma katkısı olmuyor. Cuesta yerine Berkan girse daha iyi olmaz mıydı? Yahu seni geldiği günden beri ayakta tutan Lemina hiç çıkarılır mı? Galatasaray'ın kenar bekleri Eren Elmalı ve Frankowski de dün döküldü. Kasımpaşa kanatları o kadar çok iyi kullandı ki... Bu arada Barış Alper'in takıma bir katkısı da yok.
Özellikle maçın ikinci yarısını adeta tek kale oynayan bir Kasımpaşa vardı sahada. Bu kadar formsuz oyuncuların bulunduğu bir takım nasıl maç kazanacak? Bir de üstüne son iki sezonda takımın lideri Mertens küstürüldü, oynatılmıyor. Dün bakıyorum maç Mertens'i çağırıyor. Mertens 90'da oyuna dahil oluyor... Osimhen'in olağanüstü mücadelesine yazık etti takım arkadaşları. Osimhen sahada savaşıyor, diğer oyuncular seyrediyor. Galatasaray son haftalarda savaşmıyor, az koşuyor! Lig bitti havasında oynuyor çoğu Galatasaraylı oyuncu.
Oysa geriden gümbür gümbür gelen bir Fenerbahçe var! Bu oyun, Galatasaray'a şampiyonluk kaybettirir. Kasımpaşa, Galatasaray maçlarını muazzam oynuyor. İlk yarıda 3-3. Bu maçta 3-3. Kasımpaşa, her maçını Galatasaray maçı gibi oynasa, zirve takımı olur. Burak Yılmaz'ı da tebrik ederim. Kasımpaşa'yı maça çok iyi hazırlamış. Galatasaray'da anlaşılmaz bir düşüş ve formsuzluk var! Bu takıma ne oldu Okan hoca!