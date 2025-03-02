SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Youssef En-Nesyri şov devam ediyor! Tarihi gole imza attı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor'u ağırladı. İlk 30 dakikada 3 keza ağları sarsan Kanarya'da 3. gol Youssef En-Nesyri'den geldi. Faslı yıldız, sarı lacivertli forma ile 26. kez fileleri havalandırdı. Ayrıca 19 yıl sonra 6 maç üst üste iç sahada gol atma başarısı gösterdi ve rekor kırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Mart 2025 , 21:08 Güncelleme Tarihi :02 Mart 2025 , 21:39
Youssef En-Nesyri şov devam ediyor! Tarihi gole imza attı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla etkileyici performansını Antalyaspor karşısında da sürdürdü. Faslı golcü, Süper Lig'in son 10 maçında 13. kez fileleri havalandırarak formda görüntüsünü pekiştirdi.

Antalyaspor maçının 30. dakikasında attığı golle ligdeki gol sayısını 16'ya çıkaran En-Nesyri, toplamda ise 26 gole ulaştı.

Fenerbahçe'nin hücum hattındaki en etkili isimlerinden biri olan başarılı forvet, Süper Lig'deki yükselen performansıyla dikkat çekiyor.

ALEX'TEN SONRA EN-NESYRI

Youssef En-Nesyri, ayrıca Süper Lig'de Alex de Souza'dan (2006) bu yana üst üste altı iç saha maçında gol atan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Londra’da! İngiltere’nin ev sahipliğinde Ukrayna konulu liderler zirvesi sona erdi
DEM Parti İmralı ve Kandil gündemiyle toplandı! Yeniden TBMM turuna çıkacaklar... Bahçeli’nin sözleri kıymetli
Fenerbahçe - Antalyaspor | CANLI
Usta sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti! Cenaze programı netleşti | Ailesiyle birlikte son görüntüleri ortaya çıktı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’a telefon
Dünya devinden Victor Osimhen harekatı! Teknik direktör istememesine rağmen teklif yapılacak
Getir
Dertleri değil maskeleri APO! PKK/KCK’lı Zübeyir Aydar İmralı’yı takmadı Öcalan’a şart koştu... Bir de üstüne Suriye’de statü istedi
Trump - Zelenskiy kavgasında ikinci raunt! Avrupa harekete geçiyor! İngiltere ve Fransa’dan bomba hamle
İkinci Cihantimur vakasında yeni görüntüler! Kaza anı kamerada | Muhammed Gürcan Koçak’ı böyle öldürmüş
6 gollü düelloda Aslan’a soğuk duş! Kasımpaşa - Galatasaray: 3-3 | MAÇ SONUCU
CHP’de pornografik skandal zincirleme şantaj! Eski sevgilisini tehdit eden başkana hapis istemi: Her yere çıplak resmini atacağım
İmralı’dan gelen silah bırak çağrısı sonrası PKK’nın silahlı kolu HPG’den ateşkes kararı! PJAK’dan pazarlık kokan açıklama
Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Yeni yağış dalgası geliyor! Yağmur, pus, sis... 2 Mart hava durumu raporu!
Zorlu Holding CEO’su Bekir Cem Köksal Vestel’de Ramazan tebriğini yasakladı! Boykot çağrısı! Gözaltına alınan Cem Köksal serbest bırakıldı
CANLI ANLATIM | İsrail’den kalleş karar! Gazze’ye yardım girişlerini durdurdu | ABD’den skandal hamle
Kandil şark kurnazlığı peşinde! Öcalan’dan gelen kongre ve fesih çağrısına sinsiliklerle dolu bahane... Terör baronlarının son çırpınışı
Google’ın avukatı Gönenç Gürkaynak İslam hazımsızı CEO Cem Köksal’a destek çıktı! Bu ilk skandalı değil: TÜSİAD’ta da sahnedeydi
Siyah zeytinde deterjan! Bir gecede siyahlaştırmak için skandal yöntem! Gıda teröristleri bu kadarına da pes dedirtti
SAHUR VE İFTAR SAATLERİ | 81 il tüm liste: 2025 DİYANET Ramazan İmsakiyesi! İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara...