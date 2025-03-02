Youssef En-Nesyri şov devam ediyor! Tarihi gole imza attı

Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla etkileyici performansını Antalyaspor karşısında da sürdürdü. Faslı golcü, Süper Lig'in son 10 maçında 13. kez fileleri havalandırarak formda görüntüsünü pekiştirdi.

Antalyaspor maçının 30. dakikasında attığı golle ligdeki gol sayısını 16'ya çıkaran En-Nesyri, toplamda ise 26 gole ulaştı.

Fenerbahçe'nin hücum hattındaki en etkili isimlerinden biri olan başarılı forvet, Süper Lig'deki yükselen performansıyla dikkat çekiyor.

ALEX'TEN SONRA EN-NESYRI



Youssef En-Nesyri, ayrıca Süper Lig'de Alex de Souza'dan (2006) bu yana üst üste altı iç saha maçında gol atan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu.