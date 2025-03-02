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Victor Osimhen parmak ısırtıyor! Galatasaray'a yine hayat verdi

Sezon başında Napoli'den kiralanan Victor Osimhen, Galatasaray'ı taşımaya devam ediyor. Nijeryalı forvet, Kasımpaşa ağlarını da 2 kez sarsarak takımının 9 golünden 6'sına imza attı.

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Giriş Tarihi :02 Mart 2025 , 19:21 Güncelleme Tarihi :02 Mart 2025 , 19:21
Victor Osimhen parmak ısırtıyor! Galatasaray’a yine hayat verdi

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Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu. Mücadelenin 9. dakikasında ceza sahası içinde yerde kalan Victor Osimhen, VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltıyı gole çevirerek takımını öne geçirdi.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

OSIMHEN YİNE SAHNEYE ÇIKTI!
Karşılaşmanın ikinci yarısında bir kez daha sahneye çıkan Nijeryalı golcü, 71. dakikada attığı golle skoru 3-2'ye getirdi. Mauro Icardi'nin sakatlığında Galatasaray'ın gol yükünü üstlenen yıldız oyuncu, son 9 lig golünün 6'sını kaydederek takımına büyük katkı sağladı.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

SÜPER LİG'DE PENALTI USTASI
Kasımpaşa karşısında penaltıdan bulduğu golle Süper Lig'deki penaltı istatistiğini geliştiren Victor Osimhen, bugüne kadar kullandığı 6 penaltıyı da gole çevirmeyi başardı. Penaltıdan gol attığı takımlar: Sivasspor, Kayserispor, Göztepe, Hatayspor, Konyaspor ve Kasımpaşa.

Galatasaray formasıyla toplamda 16 gole ulaşan Osimhen, takımının şampiyonluk yarışındaki en önemli isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

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