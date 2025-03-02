Victor Osimhen parmak ısırtıyor! Galatasaray’a yine hayat verdi

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu. Mücadelenin 9. dakikasında ceza sahası içinde yerde kalan Victor Osimhen , VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltıyı gole çevirerek takımını öne geçirdi.

OSIMHEN YİNE SAHNEYE ÇIKTI! Karşılaşmanın ikinci yarısında bir kez daha sahneye çıkan Nijeryalı golcü, 71. dakikada attığı golle skoru 3-2'ye getirdi. Mauro Icardi'nin sakatlığında Galatasaray'ın gol yükünü üstlenen yıldız oyuncu, son 9 lig golünün 6'sını kaydederek takımına büyük katkı sağladı.

Victor Osimhen (AA)

SÜPER LİG'DE PENALTI USTASI

Kasımpaşa karşısında penaltıdan bulduğu golle Süper Lig'deki penaltı istatistiğini geliştiren Victor Osimhen, bugüne kadar kullandığı 6 penaltıyı da gole çevirmeyi başardı. Penaltıdan gol attığı takımlar: Sivasspor, Kayserispor, Göztepe, Hatayspor, Konyaspor ve Kasımpaşa.

Galatasaray formasıyla toplamda 16 gole ulaşan Osimhen, takımının şampiyonluk yarışındaki en önemli isimlerinden biri olmaya devam ediyor.