Trabzonspor’da 5 eksik birden! Konyaspor maçı kadrosu açıklandı

Bordo-mavili ekip, Konyaspor karşılaşması öncesinde önemli sakatlık haberleriyle sarsıldı. Trabzonspor, Oleksandr Zubkov, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Tim Jabol-Folcarelli ve Enis Destan'ın sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almayacağını duyurdu.
İşte yapılan açıklama;
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir: "Futbolcularımız Oleksandr Zubkov, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Tim Jabol Folcarelli ve Enis Destan, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 26. haftasında deplasmanda oynayacağımız Tümosan Konyaspor maçının kadrosunda yer alamayacaktır. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır"
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