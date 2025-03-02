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Trabzonspor'da 5 eksik birden! Konyaspor maçı kadrosu açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'da 5 futbolcu sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Bordo mavililerden yapılan açıklamada tedavilerin başladığı duyuruldu.

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Giriş Tarihi :02 Mart 2025 , 16:04 Güncelleme Tarihi :02 Mart 2025 , 16:04
Trabzonspor’da 5 eksik birden! Konyaspor maçı kadrosu açıklandı

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Bordo-mavili ekip, Konyaspor karşılaşması öncesinde önemli sakatlık haberleriyle sarsıldı. Trabzonspor, Oleksandr Zubkov, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Tim Jabol-Folcarelli ve Enis Destan'ın sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almayacağını duyurdu.

İşte yapılan açıklama;

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir: "Futbolcularımız Oleksandr Zubkov, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Tim Jabol Folcarelli ve Enis Destan, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 26. haftasında deplasmanda oynayacağımız Tümosan Konyaspor maçının kadrosunda yer alamayacaktır. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır"

Karadeniz temsilcisinin kafilesinde şu isimler bulunuyor

Trabzonspor'un Konyaspor maçı kadrosu (Trabzonspor X hesabı)Trabzonspor'un Konyaspor maçı kadrosu (Trabzonspor X hesabı)

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