Galatasaray derbisinin ardından 4 maç ceza alan Jose Mourinho'nun cezası, Tahkim Kurulu tarafından 2 maça düşürülmüştü

Fenerbahçe taraftarları, tecrübeli teknik direktör için pankart hazırlayarak destek verdi. İngilizce "We stand with you (Yanındayız)" ifadelerine yer verildi.

Jose Mourinho için açılan pankart (X)

