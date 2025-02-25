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Sivasspor - Bodrum FK | CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda D grubu maçları sona eriyor. Sivasspor ile Bodrum FK karşı karşıya geliyor. Yiğidolar henüz puanla tanışamadığı (biri hükmen mağlubiyet) organizasyonda Ege temsilcisi kazanması halinde adını çeyrek finale yazdıracak. A2TV'den canlı yayınlanan Sivasspor - Bodrum FK maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :25 Şubat 2025 , 14:57 Güncelleme Tarihi :25 Şubat 2025 , 15:54
Sivasspor - Bodrum FK | CANLI YAYIN

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    Sivasspor ile Bodrum FK, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nun son maçında kozlarını paylaşıyor.

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    CANLI YAYIN

    A2'den canlı yayınlanan Sivasspor - Bodrum FK maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

    GOL | Sivasspor 0-1 Bodrum FK

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    ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 3. HAFTA PROGRAMI

    26 ŞUBAT ÇARŞAMBA

    15.00 | Çorum FK - Boluspor
    20.30 | Fatih Karagümrük - İskenderun A.Ş.
    20.30 | MKE Ankaragücü - Alanyaspor
    20.30 | Trabzonspor - Çaykur Rizepor

    27 ŞUBAT PERŞEMBE

    16.00 | Erzurumspor FK - İstanbulspor
    16.00 | Gaziantep FK - Fenerbahçe
    16.00 | Kasımpaşa - Göztepe
    19.00 | Eyüpspor - Başakşehir
    19.00 | Galatasaray - Konyaspor