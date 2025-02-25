Sivasspor - Bodrum FK | CANLI YAYIN

Sivasspor ile Bodrum FK, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nun son maçında kozlarını paylaşıyor.
A2TV CANLI YAYIN
CANLI YAYIN
A2'den canlı yayınlanan Sivasspor - Bodrum FK maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
Sivasspor ile Bodrum FK, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nun son maçında kozlarını paylaşıyor.
CANLI YAYIN
A2'den canlı yayınlanan Sivasspor - Bodrum FK maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 3. HAFTA PROGRAMI
26 ŞUBAT ÇARŞAMBA
15.00 | Çorum FK - Boluspor
20.30 | Fatih Karagümrük - İskenderun A.Ş.
20.30 | MKE Ankaragücü - Alanyaspor
20.30 | Trabzonspor - Çaykur Rizepor
27 ŞUBAT PERŞEMBE
16.00 | Erzurumspor FK - İstanbulspor
16.00 | Gaziantep FK - Fenerbahçe
16.00 | Kasımpaşa - Göztepe
19.00 | Eyüpspor - Başakşehir
19.00 | Galatasaray - Konyaspor