Trabzonspor’da hedef Ziraat Türkiye Kupası

Beşiktaş derbisinde aldığı yenilginin ardından Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'yı ağırlayan Trabzonspor , 25. haftada Gaziantep FK ile karşılaştı. Fırtına'nın golcüsü Simon Banza'nın 2 kez ağları havalandırdığı mücadelede Edin Vişça da skora katkıda bulundu. Karadeniz temsilcisi sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'de puanını 32'ye yükselten Şenol Güneş ve öğrencileri, Ziraat Türkiye Kupası mesaisine başladı. Alanyaspor'u 3-0 yendikten sonra İskenderunspor ile 2-2 berabere kalan bordo mavililerin rakibi Çaykur Rizespor .

Mustafa Eskihellaç (AA)

Bordo mavili ekip, Gaziantep FK maçı sonrası teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenmanlarını sürdürdü. Karşılaşmada forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular ısınma hareketlerinin ardından taktik antrenmanı gerçekleştirdi.

Sakatlığı nedeniyle Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarını kaçıran Anthony Nwakaeme de idmana katılarak takımla çalışmalara başladı. Nijeryalı yıldızın dönüşü, bordo-mavili taraftarlar için deneyimli çalıştırıcı için moral oldu.