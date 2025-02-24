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Rangers yeni teknik diretkörünü duyurdu!

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe’nin rakibi olan Rangers, teknik direktör değişikliğine gitti. İskoç ekibi, Philippe Clement ile yollarını ayırdıktan sonra sezon sonuna kadar Barry Ferguson’ı takımın başına getirdiğini duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Şubat 2025 , 17:17 Güncelleme Tarihi :24 Şubat 2025 , 17:17
Rangers yeni teknik diretkörünü duyurdu!

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    Rangers, son dönemde alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Philippe Clement ile 16 aylık birlikteliğine son verdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Philippe'e kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    İskoçya Ligi'nde St. Mirren karşısında alınan 2-0'lık yenilgi sonrası Rangers, ezeli rakibi Celtic'in 13 puan gerisine düştü. Bu durum, Clement'in ayrılığına giden süreci hızlandırdı.

    FERGUSON GÖREVE GETİRİLDİ

    Teknik direktörlük görevine efsane isimlerden Barry Ferguson getirildi. Rangers yönetimi, sezon sonuna kadar Ferguson ile devam etme kararı aldı.

    FENERBAHÇE - RANGERS MAÇLARI NE ZAMAN?

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Rangers ile karşılaşacak. İlk maç 6 Mart Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak. İki takım rövanşa ise 13 Mart Çarşamba günü İskoçya'da çıkacak.

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