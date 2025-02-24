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Panathinaikos'ta Tete fırtınası!

Galatasaray'dan yaz transfer döneminde Panathinaikos'a giden Tete, Yunanistan'daki performansıyla dikkat çekiyor. Brezilyalı futbolcu, Filip Djuricic ile birlikte (10 gol) Panathinaikos'un en çok gol atan iki oyuncusundan biri konumunda yer alıyor.

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Giriş Tarihi :24 Şubat 2025 , 14:32 Güncelleme Tarihi :24 Şubat 2025 , 14:32
Panathinaikos’ta Tete fırtınası!

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    Galatasaray'dan yaz transfer döneminde Panathinaikos'a transfer olan Tete, Yunan temsilcisindeki performansıyla dikkat çekiyor.

    Panathinaikos'ta 39 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 10 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.

    Tete, bu performansıyla birlikte Panathinaikos'ta en çok gol atan futbolculardan biri oldu. Yunan ekibinde Tete ile birlikte en çok gol atan diğer isim Filip Djuricic.

    Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen Tete'nin Panathinaikos ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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