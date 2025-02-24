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Jose Mourinho'dan derbi açıklaması! "Sahaya oyun kimliği yansıtıyoruz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisi öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, derbi öncesi ortaya koydukları oyun kimliğinin kendilerine avantaj sağladığını ifade ederek yedek kulübesi olarak sağlam bir kadroya sahip olduklarını söyledi.

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Giriş Tarihi :24 Şubat 2025 , 19:23 Güncelleme Tarihi :24 Şubat 2025 , 19:23
Jose Mourinho’dan derbi açıklaması! Sahaya oyun kimliği yansıtıyoruz

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    Oyuncu tercihleri hakkında konuşan deneyimli teknik adam, rakibe saygı göstermenin ve oyun kimliğini sahaya yansıtmanın önemine dikkat çekti. Mourinho, "Her maç aynı durum geçerli. Rakibinize saygı duymazsanız, kendi oyununuz anlamında iyi hazırlanmış oluruz. Maç içinde kimliğinizi kaybederseniz potansiyelinizi sahaya yansıtamazsınız. Oyun yapımıza bakarsanız, bu son dönemde aldığımız iyi sonuçları getiren oyun kimliğimizi sahaya yansıtıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Kulübedeki alternatiflerin önemine de değinen Mourinho, takım bütünlüğünün kritik bir unsur olduğunu belirtti. "Herkes önemli, takımın bütünselliği önemli. İyi savunma yapmalı, goller atmalısınız. Bu bir denge işi. Biz bu dengeli bir takımla sahadayız. Her pozisyonda harika opsiyonlarımız olan kulübemiz var." şeklinde konuştu.

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