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Ersin Destanoğlu yol ayrımında! İşte Beşiktaş'ın kararı

Süper Lig'in dev ekiplerinden Beşiktaş'ta bu sezon istediği forma şansını bulamayan Ersin Destanoğlu, takımdan ayrılmayı planlıyor. İlk 11'de oynayacağı bir takıam gitmeyi hedefleyen Ersin'e yurt dışından teklifler var. Yönetim de potansiyeli bulunan kalecisi için stratejisini belirledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Şubat 2025 , 16:45 Güncelleme Tarihi :24 Şubat 2025 , 16:45
Ersin Destanoğlu yol ayrımında! İşte Beşiktaş’ın kararı

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    Beşiktaş'ta uzun süredir yedek bekleyen kaleci Ersin Destanoğlu, yaz transfer döneminde gelen teklifleri değerlendirmeyi planlıyor. 24 yaşındaki genç file bekçisinin Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2026 yazında sona eriyor. Ancak, kiralık olarak takımdan ayrılmak istediği iddia ediliyor.

    Ersin Destanoğlu (Takvim Foto Arşiv)Ersin Destanoğlu (Takvim Foto Arşiv)

    İNGİLTERE VE İTALYA'DAN TEKLİFLER VAR!

    Ersin Destanoğlu'nun İngiltere ve İtalya'dan transfer teklifleri aldığı bilinirken, yönetimin oyuncunun kiralık gitmesine sıcak baktığı belirtiliyor. Ancak, kulüp yönetiminin sözleşmesini uzatarak kiralık gönderme planı olduğu öne sürülüyor.

    Ersin Destanoğlu (Takvim Foto Arşiv)Ersin Destanoğlu (Takvim Foto Arşiv)

    BU SEZON ERSİN DESTANOĞLU

    Genç kaleci, bu sezon Beşiktaş formasıyla 5 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 7 gol yerken, 2 maçta ise kalesini gole kapattı.