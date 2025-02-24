Ersin Destanoğlu yol ayrımında! İşte Beşiktaş’ın kararı

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Beşiktaş'ta uzun süredir yedek bekleyen kaleci Ersin Destanoğlu, yaz transfer döneminde gelen teklifleri değerlendirmeyi planlıyor. 24 yaşındaki genç file bekçisinin Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2026 yazında sona eriyor. Ancak, kiralık olarak takımdan ayrılmak istediği iddia ediliyor.

Ersin Destanoğlu (Takvim Foto Arşiv) İNGİLTERE VE İTALYA'DAN TEKLİFLER VAR! Ersin Destanoğlu'nun İngiltere ve İtalya'dan transfer teklifleri aldığı bilinirken, yönetimin oyuncunun kiralık gitmesine sıcak baktığı belirtiliyor. Ancak, kulüp yönetiminin sözleşmesini uzatarak kiralık gönderme planı olduğu öne sürülüyor.