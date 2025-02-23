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Bayern Müniht'te bir imza daha yolda!

Bayern Münih, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Joshua Kimmich ile yola devam etmeye hazırlanıyor. Alman temsilcisi daha önce Neuer ve Alphonso Davies ile de sözleşme izmalamıştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Şubat 2025 , 18:28 Güncelleme Tarihi :23 Şubat 2025 , 18:28
Bayern Müniht’te bir imza daha yolda!

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    Sky'ın haberine göre, Alman devi, 30 yaşındaki yıldız futbolcu ile yeni kontrat görüşmelerini sürdürüyor. Tarafların anlaşmaya yakın olduğu ve mutabakata varılması halinde Kimmich'in 2028 yılına kadar Bayern Münih forması giymeye devam edeceği belirtiliyor.

    Bu sezon Bayern Münih formasıyla 35 maça çıkan Joshua Kimmich, 1 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Bayvera ekibiyle ve yıldız futbolcu arasındaki görüşmelerin kısa sürede tamamlanması beklenirken, resmi açıklamanın yakında yapılabileceği konuşuluyor.

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