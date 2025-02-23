Bu sonuçla ligde 3 maç sonra galibiyetle tanışan Real Madrid, puanını 54'e yükselterek lider Barcelona ile eşitlendi. Üst üste üçüncü mağlubiyetini alan Girona ise 31 puanda kaldı ve 12. sıraya geriledi.

Maçın en dikkat çeken anlarından biri Luka Modric'in attığı şık goldü. Sol köşeden kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası dışına açılan topa gelişine sert vuran Hırvat yıldız, uzak mesafeden fileleri havalandırdı. Modric'in bu golü, takım arkadaşları ve taraftarlar tarafından büyük bir şaşkınlık ve hayranlıkla karşılandı.

Öte yandan Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmada süre almadı ve mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

La Liga'nın 26. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Betis ile karşılaşacak. Girona ise kendi sahasında Celta Vigo'yu konuk edecek.