Sivas’ta kazanan yok! Sivasspor - Konyaspor : 1-1 | MAÇ SONUCU

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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor, Konyaspor'u konuk etti. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Karşılaşmada ilk golü Sivasspor, 8. dakikada Emrah Başsan ile buldu. Konyaspor'a beraberliği getiren gol ise 13. dakikada Yusuf Erdoğan'dan geldi. 25 puana ulaşan Konyaspor 14, 24 puana ulaşan Sivasspor ise 15. sırada konumlandı.





VAR SONRASI KARTIN RENGİ DEĞİŞTİ



80. dakikada Sivasspor'da Uros Radakovic, kırmızı kartla oyundan atıldı. Radakovic, rakibin hücumunu eliyle kesince sarı kart gördü. Ancak sonrasında yapılan VAR incelemesinde sarı kart iptal edilerek bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kartın rengi kırmızıya döndü.



Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve her iki takım da hanesine 1'er puanı yazdırdı.