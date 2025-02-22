Geçtiğimiz yıl Braga'dan 11 milyon Euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer olan Al-Musrati, geldiği günden itibaren eleştirilerin hedefi olmuştu. Yeni başkan Serdal Adalı'nın göreve gelmesiyle birlikte devre arasında Monaco'ya kiralanan 28 yaşındaki ön libero için satın alma opsiyonu da anlaşmaya eklenmişti.
Al-Musrati (Takvim Foto Arşiv)
OPSİYONU 8 MİLYON EURO
Monaco ile yapılan anlaşmaya göre Al-Musrati'nin bonservisi için 8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Buna ek olarak 2 milyon Euro bonus maddesi de sözleşmede yer alıyor.
Al-Musrati (AA)
MONACO KARARINI VERDİ
Fransız basınında yer alan haberlere göre Monaco, Al-Musrati'nin performansından memnun ve sezon sonunda bonservisini almak için hazır. 2 maçta süre alan deneyimli futbolcu için toplam ücret 10 milyon euroyu bulabilir. Bu da Kartal'ın süreci en az zararla atlatacağı anlamına geliyor.