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Fransa'dan Beşiktaş'a 10 milyon euroluk iyi haber!

Beşiktaş'ta Hasan Arat döneminin en pahalı transferlerinden biri olarak geçen sezonun devre arasında kulübe katılan Al-Musrati, Şubat ayının başında Monaco'ya kiralanmıştı. Libyalı futbolcunun satın alınması ile ilgili kararla ilgili olarak Fransız ekibindeki durumu da netleşmeye başladı.

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Giriş Tarihi :22 Şubat 2025 , 16:20 Güncelleme Tarihi :22 Şubat 2025 , 16:20
Fransa’dan Beşiktaş’a 10 milyon euroluk iyi haber!

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    Geçtiğimiz yıl Braga'dan 11 milyon Euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer olan Al-Musrati, geldiği günden itibaren eleştirilerin hedefi olmuştu. Yeni başkan Serdal Adalı'nın göreve gelmesiyle birlikte devre arasında Monaco'ya kiralanan 28 yaşındaki ön libero için satın alma opsiyonu da anlaşmaya eklenmişti.

    Al-Musrati (Takvim Foto Arşiv)Al-Musrati (Takvim Foto Arşiv)

    OPSİYONU 8 MİLYON EURO

    Monaco ile yapılan anlaşmaya göre Al-Musrati'nin bonservisi için 8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Buna ek olarak 2 milyon Euro bonus maddesi de sözleşmede yer alıyor.

    Al-Musrati (AA)Al-Musrati (AA)

    MONACO KARARINI VERDİ

    Fransız basınında yer alan haberlere göre Monaco, Al-Musrati'nin performansından memnun ve sezon sonunda bonservisini almak için hazır. 2 maçta süre alan deneyimli futbolcu için toplam ücret 10 milyon euroyu bulabilir. Bu da Kartal'ın süreci en az zararla atlatacağı anlamına geliyor.

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