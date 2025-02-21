Fenerbahçe yeni stoperini buldu! Kararını gelecek ay verecek

Stat ekranlarında, "Bazı seyircilerin ırkçı davranışları nedeniyle hakem maçı durdurmak zorunda kalabileceğini belirtmiştir. Devam etmesi halinde maçın tatil edileceğinden kuşkunuz olmasın." şeklinde bir uyarı mesajı gösterildi.

MAÇ DEVAM ETTİ Tribünlerdeki gerginlik yatışmasına rağmen İsviçreli hakem soyunma odasına gitti. Bir süre sonra sahaya dönen hakemin düdüğüyle karşılaşma, 7. dakikadan itibaren yeniden başladı.

YOUSSEF EN-NESYRI'DEN PAYLAŞIM Karşılaşmanın ardından sosyal medyadan paylaşımda bulunan Youssef En-Nesyri, kendisini eleştirenlere sert yanıt verdi. Golcü futbolcu; "Hakkımda konuşmak kolay değil mi? Adımlarımı, hatalarımı, yaptıklarımı veya yapmam gerekenleri eleştirmek... Ama anlamadığın şey benim gibi olmak, benim yolumda yürümek, üstesinden geldiğim şeylerin üstesinden gelmek..."

"Bunu asla başaramayacaksın çünkü gördüğü şey sadece yüzey. Her adımın ardından bilmediğin mücadeleler, gizlediğim gözyaşları ve kimse yokken bulmam gereken güç var. Ben savaşlarımın sonucuyum ve bunu taklit edemezsin. Bu yüzden konuşmaya devam et. Eğer bu seni daha iyi hissettirecekse... Bu arada ben ilerlemeye devam edeceğim. Kelimelerin başaramayacağını eylemlerimle göstereceğim." dedi.