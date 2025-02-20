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Wilfried Zaha'dan flaş açıklama! "Neden Türkiye'ye gidiyorsun deidler"

Galatasaray'ın, Lyon'dan sonra Charlotte FC'ye kiraladığı Wiflried Zaha, kendisi için düzenlenen imza töreninde konuştu. Fildişili futbolcu, flaş ifadeler kullandı.

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Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 18:59 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 19:00
Wilfried Zaha’dan flaş açıklama! Neden Türkiye’ye gidiyorsun deidler

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    Kişisel özelliklerinden bahseden Zaha, liderliğini konuşarak değil, sahada gösterdiğini vurguladı. Başarısını kelimelerle değil, performansıyla kanıtlamak istediğini belirten deneyimli futbolcu, "Ben çok konuşan biri değilim. Ne kadar iyi olduğumu göstermenin tek yolu sahada olmak." dedi.

    Wilfried Zaha (Charlotte FC)Wilfried Zaha (Charlotte FC)

    "YOUTUBE'DAN MAÇLARI İZLEDİM"

    Transfer sürecine dair detayları paylaşan Zaha, Charlotte FC hakkında bilgi edinmek için maçları izlediğini söyledi. "Yatmadan önce YouTube'da Charlotte maçlarını izliyordum. Takımın oyun yapısını ve pozitif yönlerini görmek istedim. Sonrasında transfer görüşmeleri mantıklı geldi." ifadelerini kullandı.

    Wilfried Zaha (Charlotte FC)Wilfried Zaha (Charlotte FC)

    "HERKES NEDEN TÜRKİYE'YE GİDİYORSUN DEDİ"

    Kariyer tercihleriyle ilgili konuşan yıldız futbolcu, aldığı kararların tamamen kendisine ait olduğunu vurguladı. "Türkiye'ye gittiğimde herkes 'Neden oraya gidiyorsun?' dedi. Ama ben sadece içimden geleni yaparım, kendi tarihimi yazarım. Kimseyi takip etmem." diyerek futbol kariyerindeki bağımsız duruşunu ortaya koydu.