Fenerbahçe , Play-off turunda eşleştiği Anderlecht ile 13 Şubat'ta karşı karşıya geldi. Maçın 11'inci dakikasında Dusan Tadic ile perdeyi açan Fener, 42'de Edin Dzeko'nun golüyle farkı ikiye çıkardı. İlk yarı 2-0 sona erdi.

Fenerbahçe Anderlecht'i ilk maçında 3-0 yendi (AA)

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR

İlk karşılaşmda aldığı 3-0'lık galibiyet sonrasında önemli bir eşiği atlayan Fenerbahçe'nin turu geçmesi için galibiyet ve beraberlik alması yeterli oluyor.

Ayrıca 2 farklı yenilgiye kadar da mağlup olma hakkını elinde bulunduruyor. 3 farkta maç uzatmaya gidecek. 4 farkta ise temsilcimiz elenecek.