UEFA Avrupa Ligi'nde en başarılı takımlarımızdan biri olan Fenerbahçe, Play-off turuna kalmayı başarmış ve Anderlecht ile eşlemişti. Belçika temsilcisini İstanbul'da 3-0'lık galibiyetle birlikte sahadan silen Jose Mourinho'nun hedefi adını son 16'ya yazdırmak.
Zorlu karşılaşmaya 3 farklı avantajla çıkan Kanarya'da sürprize izin verilmek istenmiyor.
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Anderlecht - Fenerbahçe karşılaşmasını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Youssef En-Nesyri (AA)
ANDERLECHT - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ
ANDERLECHT: Coosemans, Sardella, Adryelson, Hey, Ndiaye, Leoni, Dendoncker, Maamar, Huerta, Thorgan Hazard, Vazquez
FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Kostic, Tadic, Amrabat, Fred, Szymanski, Dzeko, En-Nesyri