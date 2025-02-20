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Fenerbahçe'nin Anderlecht maçı ilk 11'i belli oldu

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, Play-off turu rövanş mücadelesinde Anderlecht'e konuk oluyor. Sarı lacivertli ekibimiz ilk karşılaşmad 3-0 yendiği rakibini bu kez Brüksel'de mağlup edip adını son 16 turuna yazdırmak amacında. Jose Mourinho kararını verdi ve Kanarya'nın ilk 11'i belli oldu. Anderlecht - Fenerbahçe karşılaşmasını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 21:46 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 22:03
Fenerbahçe’nin Anderlecht maçı ilk 11’i belli oldu

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    UEFA Avrupa Ligi'nde en başarılı takımlarımızdan biri olan Fenerbahçe, Play-off turuna kalmayı başarmış ve Anderlecht ile eşlemişti. Belçika temsilcisini İstanbul'da 3-0'lık galibiyetle birlikte sahadan silen Jose Mourinho'nun hedefi adını son 16'ya yazdırmak.

    Zorlu karşılaşmaya 3 farklı avantajla çıkan Kanarya'da sürprize izin verilmek istenmiyor.

    CANLI TAKİP

    Anderlecht - Fenerbahçe karşılaşmasını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

    Youssef En-Nesyri (AA)Youssef En-Nesyri (AA)

    ANDERLECHT - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

    ANDERLECHT: Coosemans, Sardella, Adryelson, Hey, Ndiaye, Leoni, Dendoncker, Maamar, Huerta, Thorgan Hazard, Vazquez

    FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Kostic, Tadic, Amrabat, Fred, Szymanski, Dzeko, En-Nesyri

    Milan Skriniar (AA)Milan Skriniar (AA)

    İSTANBUL'DA TURU YARILADI

    Fenerbahçe, Play-off turunda eşleştiği Anderlecht ile 13 Şubat'ta karşı karşıya geldi. Maçın 11'inci dakikasında Dusan Tadic ile perdeyi açan Fener, 42'de Edin Dzeko'nun golüyle farkı ikiye çıkardı. İlk yarı 2-0 sona erdi.

    Sezon ilerledikçe performansını artırmayı sürdüren Youssef En-Nesyri, skoru belirleyen golü attı ve karşılaşma 3-0 bitti.

    Fenerbahçe Anderlecht'i ilk maçında 3-0 yendi (AA)Fenerbahçe Anderlecht'i ilk maçında 3-0 yendi (AA)

    FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR

    İlk karşılaşmda aldığı 3-0'lık galibiyet sonrasında önemli bir eşiği atlayan Fenerbahçe'nin turu geçmesi için galibiyet ve beraberlik alması yeterli oluyor.

    Ayrıca 2 farklı yenilgiye kadar da mağlup olma hakkını elinde bulunduruyor. 3 farkta maç uzatmaya gidecek. 4 farkta ise temsilcimiz elenecek.

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