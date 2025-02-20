Belçika’da ırkçı nefret! Anderlecht taraftarı Fenerbahçe taraftarına saldırdı

Ekrana yansıtılan uyarı (AA)
Stat ekranlarında bu sırada "Bazı seyircilerin maçı olumsuz etkileyen ırkçı davranışları nedeniyle hakem maçı durdurmak zorunda kalabileceğini belirtmiştir. Seyircilerin ırkçı davranışlara devam etmesi durumunda maçın durdurulacağından ve tatil edilebileceğinden kuşkunuz olmasın." ifadesi yer aldı.
Karşlaşmanın başlamasının kısa bir süre ardından Anderlecht tribünlerinde yaşanan arbede sonrası oyun durduruldu. Hakemler ve oyuncular soyunma odasına gitti. (AA)
Tribündeki arbedenin sona ermesine rağmen İsviçreli hakem soyunma odasına gitti. Hakemin bir süre sonra sahaya dönmesinin ardından karşılaşma, 7. dakikadan devam etti.