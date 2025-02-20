Belçika’da ırkçı nefret! Anderlecht taraftarı Fenerbahçe taraftarına saldırdı

Ekrana yansıtılan uyarı (AA)



Stat ekranlarında bu sırada "Bazı seyircilerin maçı olumsuz etkileyen ırkçı davranışları nedeniyle hakem maçı durdurmak zorunda kalabileceğini belirtmiştir. Seyircilerin ırkçı davranışlara devam etmesi durumunda maçın durdurulacağından ve tatil edilebileceğinden kuşkunuz olmasın." ifadesi yer aldı.