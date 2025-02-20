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Belçika'da ırkçı nefret! Anderlecht taraftarı Fenerbahçe taraftarına saldırdı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Belçika'nın Anderlecht takımıyla Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma, tribündeki ırkçı davranışlar nedeniyle durdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ev sahibi takımın taraftarlarının Fenerbahçe taraftarına saldırdığı görüldü.

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Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 23:47 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 23:47
Belçika’da ırkçı nefret! Anderlecht taraftarı Fenerbahçe taraftarına saldırdı

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    UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Belçika'nın Anderlecht takımıyla Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma, tribündeki ırkçı davranışlar nedeniyle durdu.

    FENERBAHÇE TARAFTARINA IRKÇI SALDIRI

    Anderlecht Stadı'ndaki karşılaşmada Fenerbahçe'nin 4. dakikada attığı golün ardından Anderlecht tribünlerinde arbede yaşandı.

    Tribünde ırkçı saldırı (Sosyal medya)Tribünde ırkçı saldırı (Sosyal medya)

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ev sahibi takımın taraftarlarının Fenerbahçe taraftarına saldırdığı görüldü.

    Tribünde ırkçı saldırı (Sosyal medya)Tribünde ırkçı saldırı (Sosyal medya)

    ANONS YAPILDI

    Müsabakanın hakemi, 6. dakikada oyunu durdurmasının ardından tribünlere anonsla uyarı yapıldı.

    Ekrana yansıtılan uyarı (AA)Ekrana yansıtılan uyarı (AA)


    Stat ekranlarında bu sırada "Bazı seyircilerin maçı olumsuz etkileyen ırkçı davranışları nedeniyle hakem maçı durdurmak zorunda kalabileceğini belirtmiştir. Seyircilerin ırkçı davranışlara devam etmesi durumunda maçın durdurulacağından ve tatil edilebileceğinden kuşkunuz olmasın." ifadesi yer aldı.

    Karşlaşmanın başlamasının kısa bir süre ardından Anderlecht tribünlerinde yaşanan arbede sonrası oyun durduruldu. Hakemler ve oyuncular soyunma odasına gitti. (AA)Karşlaşmanın başlamasının kısa bir süre ardından Anderlecht tribünlerinde yaşanan arbede sonrası oyun durduruldu. Hakemler ve oyuncular soyunma odasına gitti. (AA)

    Tribündeki arbedenin sona ermesine rağmen İsviçreli hakem soyunma odasına gitti. Hakemin bir süre sonra sahaya dönmesinin ardından karşılaşma, 7. dakikadan devam etti.

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