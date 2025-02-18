Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kim yönetecek? 3 yerli 3 yabancı listede!

DURSUN ÖZBEK KATILACAK MI? Dursun Özbek bu toplantıda yer almayacağını söylerken, Fenerbahçe cephesinin ne yapacağı merak ediliyor. İki kulüp, derbinin hakeminin de konuşulması beklenen toplantıya birer temsilci ile de katılabilir.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerabahçe Başkanı Ali Koç (AA)

Fenerbahçe derbide yabancı orta hakem isteğini TFF'ye iletti. Galatasaray bu konuya sıcak bakmıyor ve Sarı-kırmızılıların tavrına göre son karar verilecek. Galatasaray'ın da razı olması durumunda derbiye yabancı hakem davet edilecek. TFF'nin yarınki davetini samimiyetsiz bulduğunu açıklayan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek bu toplantıya katılmayacağını belirterek, "Sanki derbi ilk kez oynanıyor. İlk yarıda sanki derbi oynanmamış. O zaman bu kardeşlik çalışmaları hiç yapılmamış ama ne zaman sıra Galatasaray'ın sahasına gelince Türk futbolundaki huzur gündeme geliyor" ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig'in 25'inci haftasındaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi iki kulübün başkanını Riva'ya davet edip şu yazılı açıklamayı yapmıştı:

"Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe müsabakası hem ligimizin marka değeri hem de ülke futbolunun Avrupa'daki tanıtımı açısından büyük önem taşımaktadır. Tüm futbol kamuoyunun beklentisi derbinin tarihi rekabete yakışan, sağduyunun öne çıktığı, centilmenliğin konuşulduğu bir atmosferde geçmesidir."