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Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kim yönetecek? 3 yerli 3 yabancı listede!

Süper Lig'in 25'inci haftası şampiyonluk yarışında dev bir derbiye sahne olacak. 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi maçın hakeminin kim olacağı tartışılıyor. Fenerbahçe yabancı hakem için TFF'ye başvuru yaparken Federasyon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu iki kulübün başkanlarını Riva'ya davet etmişti. Konuyla ilgili Hacıosmanoğlu'nun 19 Şubat saat 13'te açıklama yapması bekleniyor. Peki, MHK'nın yapacağı hakem ataması öncesi derbiyi yönetmesi muhtemelen yerli ve yabancı adaylar kimler? İşte dev maç öncesi hakem bilmecesinde son gelişmeler.

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Giriş Tarihi :18 Şubat 2025 , 23:01 Güncelleme Tarihi :18 Şubat 2025 , 23:36
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kim yönetecek? 3 yerli 3 yabancı listede!

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    Başlıkların Devamı

    Süper Lig'in 25'inci haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki takımın başkanları, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından Riva'ya davet edildi.

    DURSUN ÖZBEK KATILACAK MI?

    Dursun Özbek bu toplantıda yer almayacağını söylerken, Fenerbahçe cephesinin ne yapacağı merak ediliyor. İki kulüp, derbinin hakeminin de konuşulması beklenen toplantıya birer temsilci ile de katılabilir.

    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerabahçe Başkanı Ali Koç (AA)Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerabahçe Başkanı Ali Koç (AA)

    Fenerbahçe derbide yabancı orta hakem isteğini TFF'ye iletti. Galatasaray bu konuya sıcak bakmıyor ve Sarı-kırmızılıların tavrına göre son karar verilecek. Galatasaray'ın da razı olması durumunda derbiye yabancı hakem davet edilecek. TFF'nin yarınki davetini samimiyetsiz bulduğunu açıklayan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek bu toplantıya katılmayacağını belirterek, "Sanki derbi ilk kez oynanıyor. İlk yarıda sanki derbi oynanmamış. O zaman bu kardeşlik çalışmaları hiç yapılmamış ama ne zaman sıra Galatasaray'ın sahasına gelince Türk futbolundaki huzur gündeme geliyor" ifadelerini kullandı.

    TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig'in 25'inci haftasındaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi iki kulübün başkanını Riva'ya davet edip şu yazılı açıklamayı yapmıştı:

    "Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe müsabakası hem ligimizin marka değeri hem de ülke futbolunun Avrupa'daki tanıtımı açısından büyük önem taşımaktadır. Tüm futbol kamuoyunun beklentisi derbinin tarihi rekabete yakışan, sağduyunun öne çıktığı, centilmenliğin konuşulduğu bir atmosferde geçmesidir."

    TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (AA)TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (AA)

    RİVA'DA BASIN TOPLANTISI

    Hacıosmanoğlu'nun 19 Şubat Çarşamba günü saat 13.00'te TFF'nin Riva'da bulunan merkezinde gündeme dair gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunacağı belirtildi.

    DERBİDEN EN BÜYÜK ADAY KARAOĞLAN

    Şu anki formlarına rağmen ligimizdeki hakemler ile derbi maça çıkılacaksa ve sezon Türk hakemlerle tamamlanacaksa derbi için Halil Umut Meler ismi ön plana çıkıyor. Derbiyi Meler dışında yönetmeye en büyük adayın Atilla Karaoğlan olduğu bildirilirken, genç hakemlerden Mehmet Türkmen ve Ali Şansalan'ın da MHK tarafından son haftalarda yakın takibe alındıkları belirtildi. Bu arada TFF Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun Türk hakemle devam etmekten yana oldukları da ifade edildi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Perşembe gecesi oynayacağı maçları bekleyecek olan TFF Yönetimi ve MHK'nin atamaları Cuma günü yapacağı belirtildi.

    Galatasaray-Fenerbahçe derbisi (AA)Galatasaray-Fenerbahçe derbisi (AA)

    LİSTEDE 3 YABANCI HAKEM VAR

    Her ihtimali düşünerek TFF'nin bazı ülkelerin federasyonları ile görüştüğü ve derbi için hakem isteyebileceklerini bildirdiği gelen haberler arasında. Bazı kaynaklardan edinilen bilgiye göre Hollanda, Fransa, Romanya, Belçika ve Slovenya ile temas kuruldu.

    Atilla Karaoğlan (AA)Atilla Karaoğlan (AA)

    Futbol camiasında konuşulan ve basına yansıyan bazı isimler arasında Fransa'dan Clement Turpin, Romanya'dan Istvan Kovacs ve Slovenya'dan Slavko Vincic bulunuyor.

    Clement Turpin (AA)Clement Turpin (AA)

    Turpin geçen hafta Manchester City-Real Madrid maçını yönetti. 2020-2021'de Avrupa Ligi finali, 2021-2022'de Şampiyonlar Ligi finali yönetti.

    Istvan Kovacs (AA)Istvan Kovacs (AA)

    Kovacs, UEFA'nın beğendiği bir isim. Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid-Manchester City rövanş maçında görev yapacak. Otoriter bir görüntü çiziyor. Euro2024'te Çekya-Türkiye maçını yönetmişti. Çekya'ya 2 kırmızı, 7 sarı kart, milli takımımıza tam 11 sarı kart göstermişti.

    Slavko Vincic (AA)Slavko Vincic (AA)

    Vincic ise bu sezon Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde birer kez görev yaptı. B.Dortmund-Real Madrid arasında geçen sene oynanan son Şampiyonlar Ligi finalini yönetti. Bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde PSV-Juventus maçında görev alacak.

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