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Beşiktaş'ta yeniler alışıyor!

Beşiktaş'ın yeni transferleri Keny Arroyo ve Elan Ricardo, Trabzonspor maçında forma giyemezken Eyüpspor maçı için alışma sürecini sürdürüyorlar.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Şubat 2025 , 13:15 Güncelleme Tarihi :17 Şubat 2025 , 13:15
Beşiktaş’ta yeniler alışıyor!

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    Beşiktaş ara transfer döneminde kadrosuna kattığı iki genç futbolcu Keny Arroyo ve Elan Ricardo'nun adaptasyon süreci devam ediyor.

    Trabzonspor maçında Keny Arroyo, kulübede yer alsa da süre bulamamıştı. Elan Ricardo ise uzun yolculuğun ardından yorgunluğu nedeniyle maçı tribünden izlemişti.

    İki futbolcunun da adaptasyon süreci devam ederken Eyüpspor maçında kadroda olmaları yüksek ihtimal.

    Ole Gunnar Solskjaer, iki genç öğrencisinden de antrenman performanslarını ve fizik güçlerini kısa süre artırmalarını istedi.

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