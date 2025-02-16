Mert Hakan Yandaş’tan Galatasaray derbisi açıklaması!

Mert Hakan Yandaş (AA)

"KAZANMAYA ALIŞMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Mert Hakan Yandaş, "Kazandığımız için mutluyuz. Rakibimiz bizi iyi analiz etmiş ve oyuna iyi başladılar. İlk dakikalarda topa sahip olsalar da biz mücadeleden vazgeçmedik. Taraftarımızın desteğiyle oyunu çevirdik. Futbolda en güzel şey kazanmaya alışmak. Oyun önemli ama kazanmak daha da önemli." ifadelerini kullandı.

"ÖNCELİK ANDERLECHT"

Önlerindeki kritik maçlarla ilgili soruya da yanıt veren Yandaş, "Bizim için en önemli maç sıradaki maç. Önceliğimiz Anderlecht karşılaşması. İlk maçta 3-0 kazandık ama hala işimiz bitmedi. Önce bu maça odaklanacağız, ardından Galatasaray derbisine hazırlanacağız." dedi.