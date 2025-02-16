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Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray derbisi açıklaması!

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa karşısında alınan 3-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Mücadelenin zorlu geçtiğini belirten Yandaş, takımın ve taraftarın desteğiyle galibiyete ulaştıklarını vurguladı.

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Giriş Tarihi :16 Şubat 2025 , 21:29 Güncelleme Tarihi :16 Şubat 2025 , 21:29
Mert Hakan Yandaş’tan Galatasaray derbisi açıklaması!

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    Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-1 yenen Fenerbahçe, maç fazlasıyla Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Takımın deneyimli oyuncularından Mert Hakan Yandaş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

    Mert Hakan Yandaş (AA)Mert Hakan Yandaş (AA)

    "KAZANMAYA ALIŞMAK ÇOK ÖNEMLİ"

    Mert Hakan Yandaş, "Kazandığımız için mutluyuz. Rakibimiz bizi iyi analiz etmiş ve oyuna iyi başladılar. İlk dakikalarda topa sahip olsalar da biz mücadeleden vazgeçmedik. Taraftarımızın desteğiyle oyunu çevirdik. Futbolda en güzel şey kazanmaya alışmak. Oyun önemli ama kazanmak daha da önemli." ifadelerini kullandı.

    "ÖNCELİK ANDERLECHT"

    Önlerindeki kritik maçlarla ilgili soruya da yanıt veren Yandaş, "Bizim için en önemli maç sıradaki maç. Önceliğimiz Anderlecht karşılaşması. İlk maçta 3-0 kazandık ama hala işimiz bitmedi. Önce bu maça odaklanacağız, ardından Galatasaray derbisine hazırlanacağız." dedi.