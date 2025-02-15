Real Madrid’den sürpriz kayıp! Osasuna - Real Madrid : 1-1 | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'nın 24. haftasında Real Madrid, Osasuna deplasmanına konuk oldu. Estadio El Sadar'daki mücadele 1-1 tamamlandı.



Real Madrid, karşılaşmanın 15. dakikasında Kylian Mbappe ile öne geçti. Real Madrid'de Jude Bellingham, karşılaşmanın 39. dakikasında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.



Osasuna'da Ante Budimir, 58. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve durum 1-1'e geldi. Maçta başka gol olmadı ve mücadele 1-1 tamamlandı.

ARDA SÜRE ALMADI



Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, maçta süre almadı.



Bu sonucun ardından zirve yarışında yara alan Real Madrid, puanını 51 yaptı. Osasuna ise 32 puana yükseldi.



Real Madrid, ligin bir sonraki haftasında Girona'yı sahasında ağırlayacak. Osasuna, Celta Vigo deplasmanına gidecek.