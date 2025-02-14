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Musiala sözleşme uzattı!

Bayern Münih, 21 yaşındaki yıldızı Jamal Musiala ile yeni sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, genç futbolcu ile 2030 yılına kadar sürecek yeni sözleşme imzalandığını açıklandı.

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Giriş Tarihi :14 Şubat 2025 , 16:48 Güncelleme Tarihi :14 Şubat 2025 , 16:48
Musiala sözleşme uzattı!

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    Bayern Münih, 21 yaşındaki yıldızı Jamal Musiala ile yeni sözleşme imzaladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, genç futbolcu ile 2030 yılına kadar sürecek yeni sözleşme imzalandığını açıklandı.

    Musiala, yeni sözleşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Gerçekten çok mutluyum. Bayern Münih, dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Profesyonel futbola ilk adımımı burada attım ve önümüzdeki dönemde bu kulüple büyük işler başarabileceğimize inanıyorum. Hem Münih hem de kulüpte harika taraftarlarımızla birlikte kendimi evimde hissediyorum. Başarmak istediğimiz çok şey var. Yapacağımız her şey için heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

    26 MİLYON EURO

    Sky'da yer alan habere göre Musiala, yeni sözleşmesiyle birlikte Bayern Münih'ten senelik 26 milyon euro kazanacak.

    Bayern Münih'te bu sezon 30 maçta süre bulan Musiala, 15 gol attı ve 8 asist yaptı.

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