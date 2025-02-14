Hwang Ui-jo’a ertelemeli 3 yıl hapis cezası!

Daha önce hakkında 4 yıl hapis cezası istenen 32 yaşındaki futbolcu, yeniden mahkeme karşısına çıktı. L'Equipe'in haberine göre, mahkeme Hwang Ui-jo'nun itirafı ve pişmanlığını dikkate alarak cezayı erteledi.
Daha önce hakkında 4 yıl hapis cezası istenen 32 yaşındaki futbolcu, yeniden mahkeme karşısına çıktı. L'Equipe'in haberine göre, mahkeme Hwang Ui-jo'nun itirafı ve pişmanlığını dikkate alarak cezayı erteledi.
HABERSİZ SIZDIRILMASI LEHİNE OLDU
Mahkeme, söz konusu videoların Hwang Ui-jo'dan habersiz şekilde internete sızdırılmasını futbolcunun lehine değerlendirdi.
MİLLİ TAKIMDAN UZAKLAŞTIRILDI
Hwang Ui-jo'nun özel görüntülerini şantaj amacıyla elinde bulunduran ve yayılmasına neden olan baldızı, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Golcü futbolcu, skandal sonrası Güney Kore Milli Takımı'ndan uzaklaştırılmıştı.