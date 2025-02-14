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Hwang Ui-jo'a ertelemeli 3 yıl hapis cezası!

Alanyaspor'un Güney Koreli forveti Hwang Ui-jo, cinsel ilişkiye girdiği kişiyi gizlice kaydettiği gerekçesiyle ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.

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Giriş Tarihi :14 Şubat 2025 , 16:20 Güncelleme Tarihi :14 Şubat 2025 , 16:20
Hwang Ui-jo’a ertelemeli 3 yıl hapis cezası!

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    Daha önce hakkında 4 yıl hapis cezası istenen 32 yaşındaki futbolcu, yeniden mahkeme karşısına çıktı. L'Equipe'in haberine göre, mahkeme Hwang Ui-jo'nun itirafı ve pişmanlığını dikkate alarak cezayı erteledi.

    Hwang Ui-jo (AA)Hwang Ui-jo (AA)

    HABERSİZ SIZDIRILMASI LEHİNE OLDU

    Mahkeme, söz konusu videoların Hwang Ui-jo'dan habersiz şekilde internete sızdırılmasını futbolcunun lehine değerlendirdi.

    MİLLİ TAKIMDAN UZAKLAŞTIRILDI

    Hwang Ui-jo'nun özel görüntülerini şantaj amacıyla elinde bulunduran ve yayılmasına neden olan baldızı, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    Golcü futbolcu, skandal sonrası Güney Kore Milli Takımı'ndan uzaklaştırılmıştı.

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