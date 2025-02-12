Trabzonspor’da Anthony Nwakaeme şoku! Yıldız futbolcu korkuttu

Eyüpspor'u 1-0 yeneek 3 puanı hanesine yazdıran Trabzonspor'da sıra Beşiktaş maçına geldi. Bordo mavililer, zorlu derbinin hazırlıklarına 15.00'te yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas ve topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi.