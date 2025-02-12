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Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme şoku! Yıldız futbolcu korkuttu

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme gelişmesi yaşandı. Nijeryalı yıldız, kalçasında ağrı hissetmesi nedeniyle MR'a girdi.

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Giriş Tarihi :12 Şubat 2025 , 18:27 Güncelleme Tarihi :12 Şubat 2025 , 18:27
Trabzonspor’da Anthony Nwakaeme şoku! Yıldız futbolcu korkuttu

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    Eyüpspor'u 1-0 yeneek 3 puanı hanesine yazdıran Trabzonspor'da sıra Beşiktaş maçına geldi. Bordo mavililer, zorlu derbinin hazırlıklarına 15.00'te yaptığı antrenmanla devam etti.

    Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas ve topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi.

    Anthony Nwakaeme (AA)Anthony Nwakaeme (AA)

    NWAKAEME MR'A GİRDİ

    Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Anthony Nwakaeme'den kötü haber geldi.

    Nijeryalı yıldız, kalçasından yaşadığı sakatlık nedeniyle MR'a girdi.

    Deneyimli kanat oyuncusunun çıkacak sonuçların ardından derbideki kaderi belli olacak. Sağlık ekibi bu önemli karşılaşmada Nwakaeme'yi hazır hale getirmek adına çaba harcıyor.