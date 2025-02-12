Folcarelli Trabzon’da! Bordo-Mavililer transferin son gününde bombayı patlattı

Trabzonspor, transferin son günü bombayı patlattı. Shakhtar'dan forvet Sikan, sağ kanat Zubkov ve Gaziantep FK'dan sol bek Mustafa Eskihellaç'ı renklerine bağlayan Fırtına dün de tanıdık bir ismi transfer etti:

Tim Jabol-Folcarelli. Daha önce Fransa Ligue 2'de mücadele eden Angers takımından aldığı Batista Mendy'den son derece memnun olan yönetim, yine aynı ligde Ajaccio forması giyen 25 yaşındaki orta sahayı da istemiş ama transferi sonuçlandıramamıştı.

MAAŞI 700 BİN EURO

Ajaccio o dönem futbolcusunu satmaya bir türlü yanaşmamıştı. Fırtına, Folcarelli için yeniden harekete geçti ve transferi bitirdi. Merkez orta saha, defansif orta saha ve stoper bölgelerinde görev yapabilen 1.87 boyundaki futbolcu, Ajaccio ile 50 maça çıktı, 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Bordo-Mavililer, Fransız ekibiyle 1 milyon Euro'ya anlaştı. Dün Trabzon'a gelen tecrübeli futbolcu 4.5 yıllık imza attı. Sezonun geride kalan dönemi için 350 bin Euro kazanacak olan Fransız orta saha, sonraki sezonlarda ise 700 bin Euro maaş alacak.