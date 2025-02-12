Arsenal’e büyük şok! Kai Havertz sakatlandı

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Arsenal'in forveti Kai Havertz, takımın Dubai'deki antrenman kampında hamstring yırtığı yaşadı ve sezonun geri kalanında forma giyemeyecek. The Athletic'in haberine göre, 25 yaşındaki oyuncunun durumu değerlendirilecek ve ameliyat gerekip gerekmeyeceği henüz netlik kazanmış değil. Ancak önceliği, 2025-26 sezonunun başına kadar tam olarak iyileşmek olacak.

Kai Havertz (REUTERS) Havertz'in sakatlığı, Arsenal'in hücum hattındaki sorunları daha da derinleştiriyor. Bukayo Saka, Aralık ayında geçirdiği hamstring ameliyatı nedeniyle Mart ayına kadar sahalara dönemezken, Gabriel Martinelli de 5 Şubat'ta Newcastle United'a karşı oynanan maçta yaşadığı hamstring sakatlığı sebebiyle yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacak. Öte yandan, Gabriel Jesus da geçen ay sol dizindeki ön çapraz bağ (ACL) sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyecek.