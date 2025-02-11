MANCHESTER CITY-REAL MADRID MAÇI HAKEMLERİ BELLİ OLDU MU?

Maçta Fransız hakem Clément Turpin görev alacak. Turpin'e yardımcı hakemlik yapacak isimler ise Nicolas Danos ve Benjamin Pages olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mathieu Vernice olarak belirlendi.

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MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois, Valverde, Tchouameni, Asencio, Mendy, Camavinga, Modric, Rodrygo, Bellingham, Vinicius Junior, Mbappe