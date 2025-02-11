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Manchester City - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Manchester City ve Real Madrid, Avrupa futbolunun en prestijli arenasında tekrar karşı karşıya gelecek. Peki, Manchester City - Real Madrid maçı hangi kanalda ve saat kaçta seyircisiyle buluşacak? İşte maça dair merak edilenler...

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Giriş Tarihi :11 Şubat 2025 , 12:41 Güncelleme Tarihi :11 Şubat 2025 , 12:41
Manchester City - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

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    UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Manchester City ve Real Madrid, Avrupa futbolunun en prestijli arenasında tekrar karşı karşıya gelecek. Peki, Manchester City - Real Madrid maçı hangi kanalda ve saat kaçta seyircisiyle buluşacak? İşte maça dair merak edilenler...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    MANCHESTER CITY-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

    UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Manchester City-Real Madrid maçı 11 Şubat Salı günü (bu akşam) saat 23.00'te başlayacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    MANCHESTER CITY-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Etihad Stadyumu'nda oynanacak Manchester City-Real Madrid maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

    MANCHESTER CITY-REAL MADRID MAÇI HAKEMLERİ BELLİ OLDU MU?

    Maçta Fransız hakem Clément Turpin görev alacak. Turpin'e yardımcı hakemlik yapacak isimler ise Nicolas Danos ve Benjamin Pages olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mathieu Vernice olarak belirlendi.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    MUHTEMEL 11'LER

    Real Madrid: Courtois, Valverde, Tchouameni, Asencio, Mendy, Camavinga, Modric, Rodrygo, Bellingham, Vinicius Junior, Mbappe

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Manchester City: Ederson, Nunes, Akanji, Dias, Gvardiol, Silva, Kovacic, Foden, De Bruyne, Savinho, Haaland

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