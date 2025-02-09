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Jose Mourinho'dan Galatasaray paylaşımı! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Şampiyonluk adaylarından Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor'u ağırladı. Sarı kırmızılı ekip 12. dakikada penaltı kazandı. 34. dakikada ise konuk takım sahadan çekildi ve maç tatil edildi. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sarı krımızılılarla ilgili bir paylaşımda bulundu.

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Giriş Tarihi :09 Şubat 2025 , 21:09 Güncelleme Tarihi :09 Şubat 2025 , 21:09
Jose Mourinho’dan Galatasaray paylaşımı! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı

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    Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Mücadelenin 11. dakikasında Dries Mertens'in ceza sahasında düşürülmesiyle sarı-kırmızılılar penaltı kazandı. Topun başına geçen Alvaro Morata, penaltıyı gole çevirerek Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

    Ancak, 34. dakikada Adana Demirspor oyuncuları, teknik direktörleri Mustafa Alper Avcı ile görüştükten sonra sahadan çekilme kararı aldı ve soyunma odasına yöneldi. Bu gelişme üzerine hakem Oğuzhan Çakır, karşılaşmayı tatil etti.

    Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Mertens'in penaltı kazandığı pozisyonun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

    Jose Mourinho'nun paylaşımı (Instagram)Jose Mourinho'nun paylaşımı (Instagram)

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