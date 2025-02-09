Jose Mourinho’dan Galatasaray paylaşımı! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Mücadelenin 11. dakikasında Dries Mertens'in ceza sahasında düşürülmesiyle sarı-kırmızılılar penaltı kazandı. Topun başına geçen Alvaro Morata, penaltıyı gole çevirerek Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

Ancak, 34. dakikada Adana Demirspor oyuncuları, teknik direktörleri Mustafa Alper Avcı ile görüştükten sonra sahadan çekilme kararı aldı ve soyunma odasına yöneldi. Bu gelişme üzerine hakem Oğuzhan Çakır, karşılaşmayı tatil etti.

Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Mertens'in penaltı kazandığı pozisyonun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Jose Mourinho'nun paylaşımı (Instagram)