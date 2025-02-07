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Deplasman kabusu! Trabzonspor dış sahadaki galibiyet hasretine bir türlü son veremiyor

Trabzonspor, bu sezon ligde hiç kazanamadığı deplasman kabusunu kupada karşılaştığı 2. Lig takımı İskenderunspor karşısında da aşamadı. Kötü seri 11 maça çıktı.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Şubat 2025
Deplasman kabusu! Trabzonspor dış sahadaki galibiyet hasretine bir türlü son veremiyor

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    Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda İskenderunspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un dış saha maçları adeta kabus oldu.

    Bordo- Mavili takım, bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere deplasmanda oynadığı 11 karşılaşmada galibiyet yaşayamadı. Ligde deplasmanda oynadığı 10 karşılaşmada 5 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Trabzonspor, kupadaki tek maçından da beraberlikle ayrıldı.

    3 MAÇTA 3 PUAN
    Trabzonspor, ligde deplasmandaki son galibiyetini geçen sezonun 37. haftasında Başakşehir'i 1-0 yenmişti. Fırtına, Avrupa kupalarında ise dış sahadaki 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

    GEÇEN SEZON KAZANDI
    Trabzonspor deplasmandaki son galibiyetini Süper Lig'de geçen sezonun 37. haftasında Başakşehir'e karşı 1-0'lık skorla almıştı.

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