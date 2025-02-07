Deplasman kabusu! Trabzonspor dış sahadaki galibiyet hasretine bir türlü son veremiyor

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda İskenderunspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un dış saha maçları adeta kabus oldu.

Bordo- Mavili takım, bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere deplasmanda oynadığı 11 karşılaşmada galibiyet yaşayamadı. Ligde deplasmanda oynadığı 10 karşılaşmada 5 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Trabzonspor, kupadaki tek maçından da beraberlikle ayrıldı.

3 MAÇTA 3 PUAN

Trabzonspor, ligde deplasmandaki son galibiyetini geçen sezonun 37. haftasında Başakşehir'i 1-0 yenmişti. Fırtına, Avrupa kupalarında ise dış sahadaki 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.



GEÇEN SEZON KAZANDI

Trabzonspor deplasmandaki son galibiyetini Süper Lig'de geçen sezonun 37. haftasında Başakşehir'e karşı 1-0'lık skorla almıştı.