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Gürsoy Yalçın'a son görev

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın vefat eden kardeşi Gürsoy Yalçın, Kilyos Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı, ikindi vaktinde kılınırken, spor, sanat ve iş dünyasından birçok önemli isim Yalçın Ailesi'ne destek oldu.

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Giriş Tarihi :06 Şubat 2025 , 19:10 Güncelleme Tarihi :06 Şubat 2025 , 19:34
Gürsoy Yalçın’a son görev

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    Cenazeye katılanlar arasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Beşiktaş Kulübü eski başkanı Hüseyin Yücel, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan gibi spor dünyasının önde gelen isimleri yer aldı. Ayrıca Beşiktaş'ın efsane futbolcuları Rıza Çalımbay, Ziya Doğan, Recep Çetin, Beşiktaşlı oyuncular Mert Günok, Necip Uysal, Salih Uçan, Ersin Destanoğlu, Fenerbahçeli futbolcu Cenk Tosun ve Eyüpspor'dan Dorukhan Toköz de cenazeye katılan isimler arasındaydı.

    Sergen Yalçın ve ailesi, cenaze namazı öncesinde taziyeleri kabul etti. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün eski başkanı Serdar Bilgili ve çeşitli spor kulüpleri, cenazeye çelenk göndererek taziye dileklerini iletti.

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