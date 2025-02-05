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Yaşar Kemal Uğurlu hakemliği bıraktı!

Merkez Hakem Kurulu, Yaşar Kemal Uğurlu'nun hakemliğe veda ettiğini açıkladı. Uğurlu son olarak Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-1 mağlup ettiği maçın VAR görevini üstlenmişti.

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Giriş Tarihi :05 Şubat 2025 , 12:04 Güncelleme Tarihi :05 Şubat 2025 , 12:04
Yaşar Kemal Uğurlu hakemliği bıraktı!

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    Merkez Hakem Kurulu, Yaşar Kemal Uğurlu'nun hakemliğe veda ettiğini açıkladı.

    MHK'nin açıklaması şu şekilde:

    "Kariyerine 2002 yılında başlayan ve 2025 yılına kadar Türkiye'de profesyonel liglerde toplam 576 maçta görev alan Yaşar Kemal Uğurlu hakemliğe veda etmiştir.

    2021-2023 yılları arasında FIFA kokartlı hakem olarak ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden Uğurlu, 2012 yılından itibaren üst klasman hakemi olarak da Süper Ligde 230 karşılaşmada görev yaptı.

    Yaşar Kemal Uğurlu'ya, Türk futboluna verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

    Yaşar Kemal Uğurlu son olarak Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-1 mağlup ettiği maçın VAR görevini üstlenmişti.

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