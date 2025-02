Semih Erden basketbolu bıraktı

Milli basketbolcu Semih Erden, uzun ve başarılı kariyerine son vererek basketbolu bıraktığını açıkladı. NBA takımlarından Boston Celtics ve Cleveland Cavaliers'te de forma giyen Erden, Sırbistan Basketbol Ligi'nde Partizan, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ise Fenerbahçe, Beşiktaş, Anadolu Efes, Darüşşafaka, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Karşıyaka, Türk Telekom ve Bursaspor gibi kulüplerde mücadele etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı veda paylaşımında, basketbol yolculuğuna son verdiğini belirten Semih Erden, "Bu zamana kadar beni ben yapan, her adımda güç ve ilham veren basketbol yolculuğuma veda ediyorum. Bu yolculuğa başladığımda tek hayalim sevdiğim bu oyunu oynayabilmekti. İlk sahaya çıktığım anki heyecanımı ve hayallerimi hala dün gibi hatırlıyorum," dedi.

Kariyerinin her anında kazandığı maçlar ve yaşadığı zorluklar ile büyüdüğünü dile getiren Erden, "Sahada ter döktüğüm her an, aldığım her destek, yaşadığım her zorluk beni daha güçlü, daha kararlı ve daha alçak gönüllü bir insan yaptı," ifadelerini kullandı.