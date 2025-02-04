Panathinaikos Aktor - Fenerbahçe Beko | CANLI

Ülkemizi THY Euroleague 'de temsil eden Fenerbahçe Beko , 25. haftada Panathinaikos Aktor ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.Fenerbahçe Beko, şampiyonluk parolasıyla başladığı THY Euroleague'in 24. haftasında deplasmanda Panathinaikos Aktor'a konuk oluyor. Sarı lacivertli ekibin tek hedefi, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan temsilcisini yenerek İstanbul'a dönebilmek.

Metecan Birsen (AA)

BİR SONRAKİ RAKİP REAL MADRID

Fenerbahçe Beko'nun Yunan temsilcisinin ardından karşılaşacağı rakibi Real Madrid olacak. Anadolu Efes ile kozlarını paylaşan İspanyol temsilcisi bir kez daha Türk takımıyla galibiyet için parkede mücadele verecek. Panathinaikos da sarı lacivetlilerin ardından lacivert beyazlıları ağırlayacak.