Trabzonspor'un merkez orta saha pozisyonu için ilgilendiği isimler arasında özellikle Jorge Carrascal ismi ön plana çıktı. Ancak Kolombiyalı oyuncunun Dinamo Moskova kulübünden ayrılmak istememesi nedeniyle bu transferde istenilen mesafe bir türlü kat edilemedi.
Transfer çalışmaları hız kesmiyor: Fırtına'nın hedefi Adem Zorgane (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)
Bordo-Mavili takımın bu bölge için belirlediği isimler arasında Adem Zorgane'nin ismi gündeme geldi. Belçika ekiplerinden Charleroi'nin takım kaptanı olan 25 yaşındaki Cezayirli oyuncu için Trabzonspor fiyat araştırmasına başladı.
Transfer çalışmaları hız kesmiyor: Fırtına'nın hedefi Adem Zorgane (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)
Zorgane bu sezon 25 maçta 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Teknik Direktör Şenol Güneş son oynanan Kayserispor maçının ardından orta sahaya transfer yapacaklarını işaret etmişti.
Jose Sosa ve Marek Hamsik'in takımdan ayrılmasından sonra Bordo- Mavililer 8 numara boşluğunu bir türlü dolduramamıştı.