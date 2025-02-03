Trabzonspor'un merkez orta saha pozisyonu için ilgilendiği isimler arasında özellikle Jorge Carrascal ismi ön plana çıktı. Ancak Kolombiyalı oyuncunun Dinamo Moskova kulübünden ayrılmak istememesi nedeniyle bu transferde istenilen mesafe bir türlü kat edilemedi.