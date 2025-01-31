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Fenerbahçe Beko Jilson Bango ile anlaştı!

İspanyol basketbol muhabiri Chema de Lucas'ın haberine göre Bango, İspanya Ligi'nde bu hafta Zaragoza formasını son kez giyecek ve ardından İstanbul'un yolunu tutacak.

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Giriş Tarihi :31 Ocak 2025 , 11:34 Güncelleme Tarihi :31 Ocak 2025 , 11:34
Fenerbahçe Beko Jilson Bango ile anlaştı!

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    Zaragoza'nın Angolalı pivotı Jilson Bango, Fenerbahçe Beko ile anlaşmaya vardı.

    İspanyol basketbol muhabiri Chema de Lucas'ın haberine göre; Bango, İspanya Ligi'nde bu hafta Zaragoza formasını son kez giyecek ve ardından İstanbul'un yolunu tutacak.

    BONSERVİSİ 600 BİN EURO

    Basketnews'ten Donatas Urbonas'ın geçtiği bilgide ise Fenerbahçe'nin Bango için Zaragoza'ya 3 taksit halinde 600 bin euro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi.

    PANATHINAIKOS ALAMADI

    26 yaşındaki Angolalı uzun, Panathinaikos'un da radarındaydı ve geçtiğimiz hafta, Zaragoza'nın bonservis isteğinin yüksekliği sebebiyle İspanya'da kalması bekleniyordu.

    BU SEZONKİ RAKAMLARI

    Jilson Bango, bu sezon İspanya Ligi'nde 13.9 sayı 5.6 ribaund ortalamaları yakaladı.

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