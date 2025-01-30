Hakim Ziyech resmen Al Duhail’de!

Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Hakim Ziyech'in yeni adresi belli oldu.



Katar ekiplerinden Al Duhail, Ziyech'i kadrosuna kattığını açıkladı.



SÖZLEŞMESİ FESHEDİLMİŞTİ



Galatasaray, çarşamba günü yaptığı açıklamada karşılıklı anlaşma ile Ziyech'in sözleşmesinin feshedildiğini açıklamıştı.



Galatasaray'ın açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Hakim Ziyech'in sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Galatasaray'a verdiğin emek ve katkılar için teşekkürler Hakim Ziyech! Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar!" denilmişti.