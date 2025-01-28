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Vinicius Junior'a çılgın teklif!

Maddi açıdan tüm şartları zorlama kararı alan Suudi Arabistan Devleti, toplamda 1.3 milyar euro'yu bulan bir teklif ile oyuncu ve kulübünün kapısını çalacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Ocak 2025 , 17:05 Güncelleme Tarihi :28 Ocak 2025 , 17:05
Vinicius Junior’a çılgın teklif!

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    Suudi Arabistan Devleti, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior için dünya tarihine geçecek bir teklif paketi hazırladı.

    İspanyol basınından AS'ın haberine göre; Suudi yetkililer, Vinicius Junior'u ülke futboluna kazandırmak için varını yoğunu ortaya koyma kararı aldı.

    1.3 MİLYAR EURO!

    Habere göre maddi açıdan tüm şartları zorlama kararı alan Suudi Arabistan Devleti, toplamda 1.3 milyar euro'yu bulan bir teklif ile oyuncu ve kulübünün kapısını çalacak.

    Real Madrid'e 300 milyon euro bonservis bedeli teklif etmeyi planlayan Suudi yetkililer, oyuncuya ise yıllık 200 milyon euro net maaş üzerinden 5 yıllık sözleşme teklif edecek.

    REAL MADRID VINICIUS İLE GÖRÜŞECEK

    Oyuncusunu satmayı planlamayan Real Madrid yönetimi ise Vinicius Junior ile yapacağı görüşmenin ardından teklife cevabını vermeyi planlıyor.

    Öte yandan haberde, Neymar'ın ayrılığı sebebiyle Al Hilal ve büyük bir yıldızı kadrosuna katmak isteyen Al Ahli'nin bu transferde öne çıkan iki kulüp olduğu belirtildi.

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