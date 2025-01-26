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Rekabet Şenol Güneş'in yüzünü güldürüyor! Trabzonspor yeni bir periyodun içinde

Trabzonspor hak edenin formayı alacağı bir dönemi yaşayacak. Şenol Güneş’i mutlu eden bu süreçte yeni transferlerden Sikan’ın da gelmesiyle takımdaki rekabet tavan yapacak.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Ocak 2025
Rekabet Şenol Güneş’in yüzünü güldürüyor! Trabzonspor yeni bir periyodun içinde

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    Sakat oyuncuların takıma dönmesi ve yeni transferin adaptasyon sürecini atlatmasıyla Trabzonspor'da iyileşme yaşandı. Bu olumlu tablo sonuçlara da yansıyınca Şenol Güneş'in planı işlemeye başladı.

    Tecrübeli çalıştırıcı "Transferden önce mevcut oyuncuların iyi performans göstermesi çok önemli. Eğer bunu sonuçlarla desteklersek 3-4 takviye ile daha güçlü bir takım oluruz" demişti.

    72 yaşındaki hocanın özellikle ofansif futbolculara yoğunlaştığı ifade ediliyor. Ara transfer döneminde yapılması beklenen takviyelerle özellikle hücum hattında büyük bir rekabet yaşanacağı düşünülüyor. Skorer kimliğini yeniden kazanan Karadeniz temsilcisinin daha da golcü bir yapıya bürünmesi hedefleniyor. Danylo Sikan'ın gelmesi ise bunun en büyük sonuçlarından biri. Fırtına'nın Süper Lig'de zirve mücadelesine daha güçlü bir şekilde devam etmesi bekleniyor.

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